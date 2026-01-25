Doble ración de Sandra Bullock, con amor y carcajadas: disfruta de 'Amor con preaviso' y 'Miss agente especial 2'

Que Sandra Bullock es una de las actrices más aclamadas de Hollywood es una realidad objetiva, y los datos lo demuestran. En 2010 consiguió un Oscar por su papel en Un sueño posible, basada en la historia real de Michale Oher, un joven negro que tras ser acogido por una familia adinerada logra triunfar en el futbol americano. Con esta película también ganó un Globo de Oro.

Empezó en la interpretación a finales de los años 80, pero su gran debut fue en 1994 con la película Máxima potencia, que protagonizó junto a Keanu Reeves. Este papel, en el que interpreta a una pasajera que tiene que conducir un autobús que lleva una bomba que explotará si la velocidad baja de 80 km/hora, le reportó muy buenas críticas y la lanzó al estrellato.

Ha participado en multitud de películas como Miss agente especial, La proposición, Gravity, Ocean's 8 o Un sueño posible, entre otras. Según la revista Forbes, Sandra Bullock fue la actriz mejor pagada entre 2010 y 2013 con unas ganancias de 56 millones de dólares. Gracias al éxito de La ciudad perdida, en 2022, se convirtió en la segunda actriz, tras Julia Roberts, en haber protagonizado películas que han superado los cien millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos durante cuatro décadas consecutivas. Ahora, en RTVE Play te proponemos varias películas de Sandra Bullock que pueden ser un buen plan para pasar un rato de manta y sofá.

Sandra Bullock en 'Amor con preaviso'

Amor con preaviso Simplemente, por ver a Sandra Bullock y Huge Grant en la misma película ya merece la pena ponerse Amor con preaviso. En esta cinta, Grant interpreta a un millonario llamado George Wade que depende completamente de su asesora, que en este caso es Lucy, papel que interpreta Bullock. La relación laboral se va desgastando poco a poco porque Lucy siente, básicamente, que es la niñera de su jefe, así que decide dejar el trabajo. Él entra en pánico y le dice que solo la dejará marchar si le consigue a una persona que la sustituya. A partir de ahí, empiezan a aflorar una serie de sentimientos con los que George y Lucy no contaban. La química que Huge Grant y Sandra Bullock va más allá de la pantalla, y se forjó precisamente en Amor con preaviso. En el rodaje de la cinta, la complicidad entre ambos hizo pensar que los actores habían comenzado un romance, algo que los dos se tomaron a broma. Sin embargo, Grant sí ha declarado públicamente que Sandra Bullock es una de sus actrices favoritas y que la considera brillante, especialmente por su habilidad en las comedias románticas, un género que él, dice, es muy difícil de ejecutar bien. Sandra Bullock y Huge Grant en 'Amor con preaviso' Además de forjar una amistad entre sus protagonistas, Amor con preaviso sirvió también para ayudar a reflotar la economía de la ciudad de Nueva York, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En un principio, la película se iba a rodar en Toronto porque los costes de producción eran más bajos, sin embargo, Sandra Bullock se empeñó en que una cinta que hablaba de la ciudad de Nueva York, tenía que rodarse en Nueva York y así se hizo. Con todo ello, el rodaje ayudó a revitalizar la economía de la ciudad. En honor a la contribución del elenco y del equipo, el 11 de diciembre de 2002 fue declarado por el alcalde de Nueva York como 'Día de Two Weeks Notice', título original de la película.

Miss agente especial 2 Debido a la notoriedad que ganó en el concurso Miss Estados Unidos, la vida de Gracie Hart (Sandra Bullock) como agente encubierta del FBI ha terminado. A petición de su jefe, aunque ella no está muy convencida, Gracie se convierte en la conexión entre el FBI y los medios de comunicación. Además, tendrá que lidiar con la asignación como ‘guardaespaldas’ de otra agente, Sam Fuller, con la que no se lleva nada bien. A pesar de todo, las dos tendrán que colaborar cuando una amiga de Gracie, y actual Miss Estados Unidos, y el veterano presentador del programa son secuestrados. Cinco años después del éxito de taquilla que obtuvo la cinta Miss agente especial, en la que Bullock estaba rodeada de grandes y veteranos actores como Michael Caine, la popular actriz y el guionista Marc Lawrence vuelven a unirse para sacar al mercado esta secuela: Miss agente especial 2: Armada y fabulosa. En esta película el papel de Regina King interpretando a Sam Fuller es fundamental. El guion requería un personaje fuerte y con carácter para complementar a Sandra Bullock, y King aportó esa energía y presencia para la secuela, como una compañera más experimentada y escéptica. Sandra Bullock en 'Miss agente especial 2'