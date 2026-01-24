Palabras para una despedida: Pol Guasch y 'Reliquia', una novela sobre la ausencia y los vínculos
- El escritor Pol Guasch habla de los vínculos familiares en Reliquia, escrito diez años después de la muerte de su padre
- Las despedidas de autores como Sylvia Plath, Anne Sexton o Dylan Thomas le sirven para reconstruir un adiós
Diez años después de la muerte de su padre, el escritor Pol Guasch (Tarragona, 1997) se sentó a escribir para intentar comprender mejor qué sucedió. Con la sombra del suicidio dificultando el duelo, el autor se pregunta: ¿es posible encontrar las palabras de una despedida que no se produjo? La nueva novela de Guasch, Reliquia (Anagrama), es un relato personal e íntimo. Una búsqueda para entender cómo se forjan los vínculos familiares, a qué condena el silencio, dónde se esconde la verdad de una historia.
Como al comenzar a veces uno no encuentra las palabras, Guasch recurre a biografías de otros escritores. Intenta, así, reconstruir la forma del adiós. Reliquia es una narración polifónica y coral que recupera las voces de Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Anne Sexton, Clarice Lispector, John Kennedy Toole, Marina Tsvetáyeva, Rilke, Dylan Thomas o Lucia Berlin. Textos sobre la muerte y la ausencia que conducen a los momentos más deslumbrantes y delicados del libro, que celebra la amistad y el amor.
Cómo dar forma a un adiós
La memoria histórica, las adicciones o el consuelo de la poesía son otros temas que aparecen en Reliquia. También el paso del tiempo y la incapacidad de poder llegar a hacer todo lo que deseamos. Guasch se da cuenta de que, al escribir sobre su padre, le conjura y le da vida, hace que exista de nuevo. Pero también se siente condenado: solo puede acceder a él a través de las palabras. ¿Es esa versión que él imagina la más real y fidedigna del padre?
“Por primera vez, entiendo a mi padre“
«Termino este libro y pienso: por primera vez, entiendo a mi padre», cuenta Pol en su entrevista a Página Dos. «Entiendo lo que ocurrió. Y lo entiendo gracias a autores que ya no están, a textos, notas y libros de personas que no he conocido. Me fascina esa idea de poder comprender a mi padre, del poder de la literatura», concluye Guasch. Este joven y premiado autor, que ya ha visto su obra traducida a trece lenguas, publicó antes Napalm en el corazón (elogiada por The New Yorker) y En las manos, el paraíso quema, además de participar en varios libros de poemas junto a otros escritores.