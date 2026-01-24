Palabras para una despedida: Pol Guasch y 'Reliquia', una novela sobre la ausencia y los vínculos

Diez años después de la muerte de su padre, el escritor Pol Guasch (Tarragona, 1997) se sentó a escribir para intentar comprender mejor qué sucedió. Con la sombra del suicidio dificultando el duelo, el autor se pregunta: ¿es posible encontrar las palabras de una despedida que no se produjo? La nueva novela de Guasch, Reliquia (Anagrama), es un relato personal e íntimo. Una búsqueda para entender cómo se forjan los vínculos familiares, a qué condena el silencio, dónde se esconde la verdad de una historia.

12.20 min Late Xou - L'escriptor i poeta, Pol Guasch, parla de l'ofici i la seva obra

Como al comenzar a veces uno no encuentra las palabras, Guasch recurre a biografías de otros escritores. Intenta, así, reconstruir la forma del adiós. Reliquia es una narración polifónica y coral que recupera las voces de Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath, Anne Sexton, Clarice Lispector, John Kennedy Toole, Marina Tsvetáyeva, Rilke, Dylan Thomas o Lucia Berlin. Textos sobre la muerte y la ausencia que conducen a los momentos más deslumbrantes y delicados del libro, que celebra la amistad y el amor.