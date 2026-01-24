Doble sesión de aventuras y fantasía con 'Percy Jackson': disfruta de las películas que mezclan a dioses y humanos

La década de los 2000 arrancó con las sagas cinematográficas de Harry Potter y El señor de los anillos. Luego llegaron los vampiros de Crepúsculo y las sociedades distópicas de Los juegos del hambre, Divergente, y Percy Jackson y los dioses del Olimpo, creada por Rick Riordan.

En sus libros, el escritor norteamericano traslada elementos de la mitología griega al Estados Unidos actual. Su revisión del mundo clásico hace posible que mitos como Medusa, el Inframundo, el Minotauro y los mismos dioses cobren vida y sean capaces de integrarse en el mundo de los mortales. Pero los grandes protagonistas son los semidioses.

¿De qué va la primera película? Percy Jackson y el ladrón del rayo trata, como dice el título, sobre el robo del rayo del todopoderoso Zeus. El señor del Olimpo tiene claro que ha sido Percy, hijo de su hermano Poseidón y la mortal Sally. Como prueba de su "benevolencia", da al joven 14 días para recuperarlo. Percy (Logar Lerman) vive ajeno a todo eso: tiene una dislexia y un TDAH que empeoran según pasan los días y solo parece estar tranquilo bajo el agua, donde puede aguantar varios minutos sin respirar. No soporta a su padrastro, Gabe, y no entiende cómo lo aguanta su madre, Sally. Su vida pega un giro durante la visita al museo de arte clásico. Allí, tras salir vivo de las garras de una furia, descubre que su mejor amigo, Grover (Brandon T. Jackson), es en realidad un sátiro, y que su profesor, el señor Brunner (Pierce Brosnan), se transforma en Quirón, un centauro. Son ellos los que le convencen para que vaya al Campamento Mestizo, un lugar que solo acepta a hijos nacidos de la unión de dioses y humanos, además de a otros seres mitológicos. Allí conoce a Annabeth, la hija de Atenea. Los tres protagonistas de 'Percy Jackson y el ladrón del rayo' tras vencer a Medusa. RTVE

La segunda parte, muy relacionada con el agua Las profecías cobran mucho sentido en Percy Jackson y el mar de los monstruos, la segunda aventura audiovisual de Percy y sus amigos. Volvemos al Campamento Mestizo, donde está el árbol de Thalia, bautizado con el nombre de la hija de Zeus. Ella dio su vida para que otros niños, entre ellos Annabeth, consiguieran llegar hasta ese lugar seguro. Uno de los protagonistas es el hijo de Poseidón, que no encuentra su lugar y se siente inferior que Clarisse (Leven Rambin), ganadora de todos los torneos que se hacen en el campamento. Percy descubre que tiene un hermano, o algo parecido: Tyson (Douglas Smith), un cíclope descendiente de Poseidón y una ninfa. Percy y sus amigos tras recuperar el vellocino de oro. RTVE Annabeth tiene un plan para salvar el árbol: hacerse con el vellocino de oro, una piel mágica capaz de sanar a cualquier ser vivo. La misión recae en Clarisse, aunque el trío protagonista (y Tyson) no está dispuesto a mantenerse de brazos cruzados. Pero no son los únicos: Luke (Jake Abel) lo necesita para resucitar a Cronos, el líder de los Titanes, para así vengarse de los dioses, entre los que se encuentra su propio padre. No contento con boicotear sus planes, Luke y sus secuaces secuestran a Grover.

Lanzamiento de su trío protagonista La influencia de Harry Potter es notable y es que Chris Columbus (guionista, director y productor) ha trabajado tanto en la saga mágica como en las dos entregas de Percy Jackson. Dirigió la primera, pero en El mar de los monstruos solo fue productor y dejó la dirección a Thor Freudenthal (Hotel para perros, El diario de Greg). Y hubo más cambios: Pierce Brosnan dejó su papel de Quirón y lo asumió Anthony Head. Para el trío protagonista, las dos cintas supusieron un antes y un después en sus carreras. Logan Lerman consiguió el papel de Charlie en Las ventajas de ser un marginado, película que protagonizó junto a Emma Watson y Ezra Miller. Alexandra Daddario rodó Baywatch: Los vigilantes de la playa, La matanza de Texas 3D o San Andrés. Y Brandon T. Jackson consiguió hacerse un hueco en largometrajes como Tropic Thunder. Zeus, Atenea y Poseidón en 'Percy Jackson y el ladrón del rayo'. RTVE