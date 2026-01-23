La brutal interpretación de Andy Serkis en 'El amanecer del planeta de los simios' y 'La guerra del planeta de los simios'

No pudo obtener una nominación al Oscar, pero la interpretación de César de Andy Serkis en El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios es magistral. El actor terminó física y mentalmente agotado en el exigente rodaje de estas dos películas, sin duda, de las que mejor recibimiento de crítica y público han tenido dentro de una franquicia de diez títulos que tiene casi 60 años de recorrido.

Serkis se sumergió tanto en el personaje que no se quitaba su traje de sensores de movimiento, ni entre tomas, para que el resto del equipo lo tratara como César en todo momento y no romper la dinámica del rodaje. Se centró mucho en trabajar su lenguaje corporal y gestual y las miradas, sobre todo en El amanecer del planeta de los simios, en la que tiene menos texto, pero el mismo peso narrativo.

El clima fue un inconveniente en ambas películas, en la que innovaron mucho con los trajes de captura de movimiento. En la primera, el equipo tuvo que adaptar la tecnología para su correcto funcionamiento bajo lluvia real y, en la segunda, quisieron ir más allá y rodaron bajo nieve real en invierno en Canadá, con el inconveniente añadido del frío extremo que sufrieron los actores. Además de que los copos reflejaban la luz y hubo que adaptar de nuevo la tecnología para capturar con precisión las expresiones faciales.

El amanecer del planeta de los simios (2014) El director Matt Reeves eligió bosques densos reales en Canadá para que los actores se empaparan de esa naturaleza, con barro y frío, para dar la sensación de un paraje hostil para los humanos y reforzó la idea de aislamiento de los simios. Reeves aseguró, en tono jocoso, que "el reto no fue hacer creíbles a los simios… fue hacer creíbles a los humanos". Imagen del rodaje de 'El amanecer del planeta de los simios' IMDB Los rodajes parecían un mundo real simiesco. Los operadores de cámara imitaban también los movimientos de los simios para reforzar el sentimiento de tribu y se practicaban movimientos en grupo. El propio Andy Serkis tenía tan interiorizadas las acciones, que ejercía de "director", enseñando al resto de actores cómo moverse. También mantuvieron la jerarquía de los simios, incluso fuera de grabación, y se llamaban por los nombres de los personajes. Una auténtica locura inmersiva. Andy Serkis hizo todas las escenas, incluso las físicamente más duras. Toby Kebbel (Koba) estudió el comportamiento de simios con comportamientos nerviosos como tics, para incorporarlos a su personaje. El reparto valoró positivamente la importancia de Karin Konoval (Maurice), cuya personalidad era similar a la de su personaje, siendo un elemento de cohesión, relajando el ambiente y destensando en los peores momentos.

La guerra del planeta de los simios (2017) Si en la anterior película Andy Serkis terminó agotado, esta le llevó al extremo. El actor terminó con contracturas y moratones reales de arrastrarse, caerse y moverse en la nieve durante horas y horas. En las escenas en la que requerían mayor implicación emocional, después necesitaba un tiempo a solas para volver a hablar con el equipo. Escena de 'La guerra del planeta de los simios' IMDB La guerra del planeta de los simios es la película más oscura y reflexiva de la saga. Esta vez fueron Woody Harrelson (El coronel) y Amiah Miller (Nova) los que construyeron su personaje desde el silencio. El primero porque el director Matt Reeves le pidió que utilizara las pausas y las miradas como un medio de expresión, más que las palabras, y la segunda porque interpreta a una niña huérfana muda y Miller se metió tanto en el papel que tampoco hablaba entre escenas. Curiosamente, ambos en personajes de humanos. El clima fue un elemento demoledor: nieve real, temperaturas bajo cero y rodaje en lugares de difícil acceso en los que el equipo tenía que andar cargado largos tramos. "Pensé que el frío ayudaría a la actuación. No pensé que casi nos mataría", bromeaba el director. El campamento humano no era un set, se construyó desde cero para integrarlo correctamente en la naturaleza.