Este es el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

Tras conocer el orden de actuación de la primera semifinal, RTVE ha desvelado este miércoles el orden de actuación de la segunda semifinal del Benidorm Fest. La quinta edición del certamen alicantino se celebrará el próximo mes de febrero y contará con la participación de 18 artistas, repartidos en dos semifinales que tendrán lugar los días 10 y 12 de febrero.

En cada una de ellas, seis participantes lograrán el pase a la final, por lo que la gran gala del 14 de febrero reunirá a 12 finalistas, convirtiéndose en la final con mayor número de actuaciones de la historia del festival. Una noche en la que se esperan grandes espectáculos y que contará, además, con la actuación especial de Chanel, ganadora de la primera edición con SloMo. El ganador del Benidorm Fest recibirá un premio en metálico de 150.000 euros, una dotación incorporada a partir de la edición de 2026 para impulsar la carrera musical del vencedor. Las tres galas estarán presentadas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus.

Orden de actuación de la Segunda Semifinal ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, Ku Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis, son los nueve artistas que participarán el jueves 12 de febrero en la Segunda Semifinal del Benidorm Fest 2026. Solo seis lograrán clasificarse a la final del próximo sábado 14 de febrero y alzarse con la sirenita de oro y los 150.000€ de premio. ¡Este es el orden de actuación de la segunda semifinal!

1. ASHA - "Turista" 02.40 min Benidorm Fest 2026 | "Turista", vídeo musical de la canción de ASHA

2. KU Minerva - "No Volveré a Llorar" 03.05 min Benidorm Fest 2026 | "No Volveré a Llorar", vídeo musical de la canción de KU Minerva

3. Funambulista - "SOBRAN GILIPO**AS" 03.03 min Benidorm Fest 2026 | "SOBRAN GILIPO**AS", vídeo musical de la canción de Funambulista

4. Dani J - "Bailándote" 03.00 min Benidorm Fest 2026 | "Bailándote", vídeo musical de la canción de Dani J

5. The Quinquis - "Tú No Me Quieres" 02.50 min Benidorm Fest 2026 | "Tú No Me Quieres", vídeo musical de la canción de The Quinquis

6. Atyat - "Dopamina" 02.58 min Benidorm Fest 2026 | "Dopamina", vídeo musical de la canción de Atyat

7. Rosalina Galán - "Mataora" 02.54 min Benidorm Fest 2026 | "Mataora", vídeo musical de la canción de Rosalinda Galán

8. MAYO - "Tócame" 02.22 min Benidorm Fest 2026 | "Tócame", vídeo musical de la canción de MAYO

9. Miranda! & bailamamá - "Despierto Amándote" 02.59 min Benidorm Fest 2026 | "Despierto Amándote", vídeo musical de la canción de Miranda! & bailamamá Ya se ha dado a conocer el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. El grupo KITAI será el encargado de abrir la gala con la canción "El amor te da miedo", mientras que el cierre llegará de la mano del gallego Kenneth con "Los ojos no mienten". Entre ambos, actuarán María León junto a Julia Medina con "Las damas y el vagabundo", Luna Ki con su "Bomba de amor", Greg Taro con "Velita", Izan Llunas con el tema "¿Qué vas a hacer?", Dora & Marlon Collins con "Rakata", el dúo formado por Tony Grox & LUCYCALYS con "T AMARÉ" y Mikel Herzog Jr., que actuará en octava posición con "Mi mitad". Este es el orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 Daniel Borrego Escot