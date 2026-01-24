Niños prodigio y juguetes rotos: la otra cara de 'Ha llegado un ángel', con Marisol

Eurovisión junior comenzó su andadura en 2003, pero los niños siempre han tenido espacios en los que demostrar su talento. En España fueron pioneros 'Primer aplauso' y 'Primer éxito', pero el que más popularidad tuvo fue 'Salto a la fama', organizado por Televisión Española, y en la la película vemos a Marisol participando en este concurso.

La pequeña Marisol era huérfana de madre y ahora ha perdido a su padre. Para no estar sola en Cádiz, vende los muebles de la casa y se va a Madrid, con la idea de vivir con sus tíos. Algo que ellos no saben. "Mi padre me decía que a mi tío le gustan las sorpresas", dice. Pero la sorpresa se la lleva ella. Su tío Ramón está casado y tiene cuatro hijos: Javier, Churri, Jorge y Pili. Son unos maleducados y están malcriados, y reciben a la niña con desprecio. Pero esto cambia cuando se enteran de que tiene guardados 25.000 pesetas. La única que es sincera con ella es Herminia, la sirvienta, que cuida de ella. Pero además está

Ha llegado un ángel fue una gran producción, amparada por Benito Perojo, Manuel J. Goyanes y Cesáreo González. Goyanes era el yerno de Perojo, ya que estaba casado con su hija Carmen, y además era el descubridor de Marisol, a la que había lanzado un año antes con Un rayo de sol. En 1969 se convirtieron en familia, pues la actriz se casó con Carlos, el hijo del productor. El director fue Luis Lucia y el guion corrió a cargo de José Luis Colina y Alfonso Paso, todo un lujo.

Marisol

Las canciones de Augusto Algueró y Antonio Guijarro La película se rodó en Madrid y vemos lugares tan bonitos como el la plaza de Oriente y el parque del Capricho. Hay que resaltar la banda sonora que, como en todas las canciones de Marisol, tienen un enorme protagonismo. Fue la primera vez que la artista interpretaba temas de Augusto Algueró y Antonio Guijarro, entre los que destacan dos clásicos: Mare Nostrum, más conocido como Ola, ola, ola, y Estando contigo. Esta canción fue compuesta para la película, pero antes del estreno la llevó Conchita Bautista en el debut de España en Eurovisión, logrando un noveno puesto. Son muchos los artistas que han versionado Estando contigo y, curiosamente, algunos tan eurovisivos como Beth y Azúcar moreno. ¡Hasta Marta Sánchez se atrevió con una versión muy especial! Marisol, Carlos Larrañaga e Isabel Garcés

Marisol e Isabel Garcés Marisol es la protagonista absoluta. Sus jornadas de rodaje eran largas y además tenía clases de danza e inglés. pero junto a ella destacan grandes actores como Isabel Garcés, Carlos Larrañaga, Julio San Juan, Jaime Blanch y José María Davó. Con ellos vemos magníficos secundarios como José María Tasso y Francisco Camoiras, entre otros. Isabel Garcés era una estrella del teatro en los años 30, 40 y 50, y no hizo cine hasta 1959, a punto de cumplir los 60 años. Jesús Puente tiene un pequeño papel como director de televisión y el presentador Jesús Álvarez hace de sí mismo en la secuencia en la que se ve el concurso 'Salto a la fama'. Esta película es la primera de las seis que rodaron juntas Marisol e Isabel Garcés, y curiosamente es la cuarta película que la veterana actriz rodó. Debutó en el cine en 1959, casi a punto de cumplir 60 años. Esta es la cuarta película de su carrera cinematográfica y la primera de las seis que rodó con Marisol: ambas actrices formaron un tándem de gran éxito. Cine de barrio Cine de barrio - Ha llegado un ángel (presentación) Ver ahora

Los niños prodigio Carlos Larrañaga era uno de los galanes más famosos del cine y, un buen reclamo; por eso su nombre aparece en el cartel junto al de Garcés y Marisol. Carlos Larragaña, como Marisol, fue un niño prodigio: debutó con tan solo cuatro años y alcanzó un gran éxito con Pequeñeces, cuando tenía 13 años. Curiosamente, el actor rodó a la vez Ha llegado un ángel con Marisol y El pequeño coronel con Joselito, el actor al que todos consideran el primer niño prodigio. Pero no fue el único que empezó muy pronto a trabajar, Jaime Blanch y José Moratalla también empezaron en el cine siendo unos niños. Hablando de niños. En Ha llegado un ángel vemos a Pilar San Clemente, que ya había trabajado con Marisol en Un rayo de sol. Había debutado con tan solo 8 años y esta fue su última película, pues luego se dedicó a la danza. Como curiosidad hay que destacar que muchos años después se casó con Antonio Gades y tras la separación, el bailarín empezó una relación con Pepa Flores. El otro niño prodigio que vemos en la película es Cesáreo Quezada, actor mexicano, que llegó a rodar con Joselito, considerado el primer niño prodigio del cine español.