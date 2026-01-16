El arte se viste de 'drag queen': Hugáceo Crujiente revoluciona el Thyssen de Madrid
- El alter ego del artista madrileño Hugo Díaz ofrece visitas guiadas que descubren el lado más queer del museo
- Una propuesta para atraer a nuevos públicos a la pinacoteca de la que ha hablado en El último tren
Un arlequín moderno y elegante, con boina de plumas rojas, corsé dorado bien apretado, medias azules de infarto y, por supuesto, el obligado taconazo. Es el look con el que la drag queen Hugáceo Crujiente ha revolucionado las visitas guiadas del museo Thyssen de Madrid.
Durante las mañanas del último fin de semana de cada mes, el alter ego del artista madrileño Hugo Díaz recorre los pasillos de la famosa pinacoteca con el objetivo de atraer a nuevos públicos, a los que, con mucho humor pero sin perder el rigor artístico, les descubre el lado más queer de la colección permanente.
"Mucha gente me viene y me dice: es que no he pisado el Museo Thyssen en mi vida. Y yo digo: ya he cumplido, yo ya he cumplido", ha contado en El último tren, el programa de Isabel Gemio en Radio Nacional.
Mitología clásica y mucha historia de la moda
Como gran aficionado a la mitología clásica que es, una de las obras de arte frente a las que Hugáceo Crujiente se detiene durante las visitas es una de sus favoritas, "La muerte de Jacinto", de Giambattista Tiepolo, basada en el trágico romance entre el mortal Jacinto y el dios Apolo.
Otros cuadros, en cambio, le sirven para repasar la historia de la moda, con cambios de vestuario incluidos, como no podía ser otra manera tratándose de una drag queen. "En la primera mitad del recorrido —subraya— voy con un tacón de cada, uno más cuadrado y otro más redondeado, para explicar el origen del tacón y la diferencia entre el masculino y el femenino, para luego pasarme a un tacón más moderno, que es un stiletto mucho más afilado y alto".
Rompiendo barreras generacionales
Aunque Hugáceo Crujiente ha cursado el bachillerato artístico y ha estudiado ilustración y diseño gráfico, recuerda que no es historiador ni guía de museo, lo que convierte este proyecto nacido a propuesta del LabThyssen en una experiencia que va más allá de la visita netamente cultural.
"Es la performance de una drag queen llevada a un museo [...] Por ejemplo, hay un cuadro de Picasso de un arlequín con espejo. Y hablo de la comedia del arte y de donde viene la figura del arlequín. Me sirve un poco como de excusa para entender lo que hago y hablar de todos los referentes que yo puedo tener a lo largo de mi vida".
La propuesta ha tenido tanto éxito que ha roto barreras generacionales, ya que en un primer momento estaba dirigida solamente al público joven. "Cuando hice un video explicando 'voy a hacer esto y es exclusivo para gente menor de 35', tú no sabes la cantidad de gente mayor de 35 que me escribió que quería venir. Y yo dije: vale, pues tendremos que hacer algo. Y evidentemente ahora las [entradas] que vendo ya no tienen ningún margen de edad".
