El arte se viste de 'drag queen': Hugáceo Crujiente revoluciona el Thyssen de Madrid

Un arlequín moderno y elegante, con boina de plumas rojas, corsé dorado bien apretado, medias azules de infarto y, por supuesto, el obligado taconazo. Es el look con el que la drag queen Hugáceo Crujiente ha revolucionado las visitas guiadas del museo Thyssen de Madrid.

Durante las mañanas del último fin de semana de cada mes, el alter ego del artista madrileño Hugo Díaz recorre los pasillos de la famosa pinacoteca con el objetivo de atraer a nuevos públicos, a los que, con mucho humor pero sin perder el rigor artístico, les descubre el lado más queer de la colección permanente.

"Mucha gente me viene y me dice: es que no he pisado el Museo Thyssen en mi vida. Y yo digo: ya he cumplido, yo ya he cumplido", ha contado en El último tren, el programa de Isabel Gemio en Radio Nacional.

Mitología clásica y mucha historia de la moda Como gran aficionado a la mitología clásica que es, una de las obras de arte frente a las que Hugáceo Crujiente se detiene durante las visitas es una de sus favoritas, "La muerte de Jacinto", de Giambattista Tiepolo, basada en el trágico romance entre el mortal Jacinto y el dios Apolo. Otros cuadros, en cambio, le sirven para repasar la historia de la moda, con cambios de vestuario incluidos, como no podía ser otra manera tratándose de una drag queen. "En la primera mitad del recorrido —subraya— voy con un tacón de cada, uno más cuadrado y otro más redondeado, para explicar el origen del tacón y la diferencia entre el masculino y el femenino, para luego pasarme a un tacón más moderno, que es un stiletto mucho más afilado y alto". ““