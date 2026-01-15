A solas con el mar: 'Surfear la vida', de Aitor Francesena, y otros libros sobre la pasión por las olas

No vas a volver al mar. No vas a surfear nunca más. No podrás tener una vida normal. Estas son algunas de las frases que le dijeron a Aitor Francesena (Zarautz, 1970), seis veces campeón mundial de surf adaptado. Una ola lo arrojó al vació, se llevó su vista y cambió para siempre su vida. Pero ese mismo mar que lo dejó ciego le dio algo muy valioso: la certeza de que uno siempre puede volver a empezar. Lo cuenta en Surfear la vida (Espasa), un libro autobiográfico con el que Francesena ha querido compartir su experiencia para acompañar a otras personas que se enfrenten a retos vitales.

«Soy Aitor Francesena, 'Gallo' para los amigos, campeón del mundo de surf adaptado, entrenador de grandes surfistas, vasco, cabezón de nacimiento y ciego». Así se presenta el deportista en las primeras líneas del libro. Y continúa: «A pesar de los golpes que me ha arreado la vida puedo decir que soy un tío con suerte, con una vida llamativa que me ha ofrecido oportunidades fascinantes dentro y fuera del agua. Llevo años dando conferencias por todo el país en las que transmito mis experiencias vitales e intento aportar los conocimientos que me han dado las victorias y los tropiezos; que de ambos he tenido unos cuantos».

26.48 min La Revuelta | Aitor Francesena: "Venir aquí me abrió muchas puertas"