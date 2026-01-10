Medellín, la ciudad que conquista en redes: los rincones más virales según “80 Likes”

Medellín se ha convertido en uno de los destinos más virales de Latinoamérica, y el programa La vuelta al mundo en 80 likes lo confirma. En su visita a la ciudad colombiana, la periodista Eva Rojas y el influencer Carlo Cuñado recopilan los lugares que más arrasan en redes sociales. Colores, historia, arte urbano y paisajes naturales se combinan en una ruta perfecta para amantes de la fotografía y el postureo con alma. Estos son los cinco rincones de Medellín que más lo petan en Instagram (y no solo por su estética).

1. Comuna 13: arte que transforma el pasado La Comuna 13 es una de las 16 comunas en las que se divide Medellín y está ubicada en la ladera occidental de la ciudad, en una zona montañosa con vistas espectaculares del valle del Aburrá. Su nombre oficial es San Javier, aunque es conocida popularmente por su número: 13. Durante décadas, fue uno de los sectores más golpeados por la violencia urbana, especialmente entre los años 80 y principios de los 2000, debido a la presencia de grupos armados ilegales, pandillas y narcotráfico. En 2002 fue escenario de la controvertida Operación Orión, un operativo militar del gobierno colombiano para retomar el control del territorio, que dejó un fuerte impacto social en sus habitantes. En los últimos años, sin embargo, la Comuna 13 ha protagonizado una profunda transformación social y urbana. Gracias a iniciativas vecinales, políticas públicas como la instalación de las escaleras eléctricas en 2011 y al auge del arte urbano como herramienta de memoria y resistencia, el barrio se ha convertido en un símbolo de resiliencia y creatividad. Hoy es también el enclave más fotogénico de Medellín, con murales, miradores y espacios pensados para ser compartidos en redes sociales. Entre sus rincones más virales destacan la escultura de la Pachamama, realizada con materiales biodegradables y vestida según la estación; las manos de Karol G, convertidas en emblema de orgullo local con proyección internacional; y un tobogán cargado de significado, construido en memoria de un niño del barrio y transformado en símbolo de juego y esperanza. Carlo Cuñado en el tobogán más viral de Medellín, ubicado en la Comuna 13, es un homenaje a un niño del barrio y símbolo de memoria transformada en juego. RTVE

2. El Peñón de Guatapé: 740 escalones hasta el cielo A poco más de una hora de la ciudad, se encuentra el Peñón de Guatapé. Este gigantesco monolito, de unos 200 metros de altura y declarado Monumento Nacional por el Gobierno colombiano, ofrece una de las vistas más impresionantes del país. Subir sus 740 escalones es un reto físico, pero cada peldaño merece la pena: desde la cima, el embalse de Guatapé se extiende como una pintura. Las fotos aquí, con lago y cielo infinito de fondo, son puro oro para las redes. A una hora de Medellín, el embalse de Guatapé ofrece una de las vistas más espectaculares del país: un paraíso de islas verdes y aguas tranquilas. RTVE

3. Plaza Botero: curvas, arte y crítica social En pleno centro de Medellín, la Plaza Botero alberga 23 esculturas de gran formato donadas por el artista colombiano Fernando Botero a su ciudad natal. Sus figuras voluminosas, entre ellas “Adán y Eva” o la “Mujer reclinada”, invitan a posar, pero también a reflexionar: Botero no solo juega con las formas, sino que denuncia la violencia y cuenta la historia de Colombia desde el arte. Un museo al aire libre ideal para selfies con contenido. La periodista Ana Rojas se hace un selfie junto a la escultura de Botero “Mujer con espejo”, una de las más fotografiadas, en la Plaza Botero, en Medellín, Colombia. RTVE

4. La granja El Alto del Chocho: llamas, peces y surrealismo rural Este lugar, con nombre peculiar para los oídos españoles, ofrece una experiencia tan curiosa como viral: alimentar peces con biberón, abrazar llamas andinas y tomarse fotos con fondos naturales perfectos para TikTok. Un rincón rural que mezcla humor, ternura y extravagancia. Eva Rojas visita la granja 'El Alto del Chocho' en las afueras de Medellín donde conviven llamas, cabras y una buena dosis de diversión rural. RTVE