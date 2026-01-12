Entre cafetales y silleteros: las tradiciones que definen Medellín

Más allá de sus rincones virales, Medellín guarda una esencia que va mucho más allá del postureo: es la tierra del café, de las flores y de una identidad paisa que se vive con orgullo y se transmite a través de sus tradiciones. En su recorrido por la ciudad, La vuelta al mundo en 80 Likes ofrece una mirada a ese Medellín que se cultiva, se celebra y se saborea.

Medellín con sabor a café y aroma a flores Uno de los tesoros culturales más singulares es el de los silleteros, campesinos floricultores del corregimiento de Santa Elena. Aquí se conserva una de las tradiciones más arraigadas de Colombia: la elaboración artesanal de silletas florales, protagonistas de la famosa Feria de las Flores. Más que un desfile, es un homenaje a quienes, durante generaciones, han cargado en la espalda el peso —y el orgullo— de su tierra. Una de las coloridas figuras elaboradas con flores que decoran Medellín durante la Feria de las Flores, un evento que celebra la identidad paisa RTVE Las silletas nacieron como herramienta de transporte en zonas rurales: servían para cargar víveres, niños o enfermos por los caminos de montaña. Hoy, esas estructuras de madera se transforman en lienzos efímeros que combinan flores frescas con mensajes que hablan de identidad, memoria o incluso política. Algunas pesan más de 60 kilos y requieren semanas de preparación. Para los visitantes, participar en un taller o ver cómo se montan en vivo es una forma de conectar con una Medellín que florece todo el año. 01.18 min El desfile de los 'silleteros', un espectáculo de color en 'La Fiesta de las Flores' de Medellín en Colombia