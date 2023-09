El artista colombiano Fernando Botero ha muerto a los los 91 años, según han informado medios de su país. El pintor y escultor nacido en Medellín, considerado el artista más grande de las historia de Colombia, es conocido por sus esculturas de voluptuosas figuras.

Botero seguía pintando en su estudio hasta que sufrió una neumonía por la que tuvo que ser ingresado, pero el jueves salió del hospital para recuperarse en casa, según ha informado la W Radio.

Su hija Lina Botero, en declaraciones a Caracol Radio, explicó que falleció en Mónaco: "Murió con 91 años, tuvo una vida extraordinaria y se fue en el momento indicado", expresó conmocionada y le recordó como una persona "que dedicó su vida a su país, que fue el tema de su obra artística".

El pintor estudió en Colombia y en la Real Academia de Arte de San Fernando, en Madrid, y empezó a exponer en los 60 en Estados Unidos, con una primera muestra en el Milwaukee Art Center donde comenzó a mostrar su característico estilo figurativo.

También vivió en París, donde pasó buena parte del tiempo en el Museo del Louvre, y en Ciudad de México, lugar en el que pinta una mandolina volumétrica con la que abrió las puertas del estilo que caracteriza su obra.



Botero deja atrás una larga obra artística; desde su característica y peculiar Mona Lisa a las parejas de gruesas formas bailando, pasando por sus esculturas que adornan los rincones del mundo, pero sobre todo su natal Medellín, a la que ha regalado decenas de obras.

Nacido en la capital colombiana, sus obras alcanzaron pronto el reconocimiento y siempre han estado valoradas en el mercado. A sus muestras acudieron un total de 300.000 personas en el Palacio de Bellas Artes en México o 155.000 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

El hito que marcó su universalidad ocurrió en 2015 y 2016 cuando realizó su primera exposición íntegra y retrospectiva en escenarios c omo el National Museum of China de Pekín , ubicado en la plaza de Tiananmen, y el China Art Museum de Shangai.

"Todos los pintores han pintado a las mujeres con gran deleite. Me encanta la carátula de este libro y me parecía algo imposible de hacer, hasta que vi la reproducción tan fiel al original y con tanta delicadeza. Esta obra expresa mi manera completa de pensar sobre el dibujo ", explicaba en 2018 el artista con motivo de su presencia en la feria de ARCO en Madrid.

"Desterrar la palabra Gordo"

"Es el pintor del volumen", resaltaba en la presentación la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa, quien incidía especialmente en la idea de "desterrar la palabra 'gordo' del vocabulario de Botero".

"Tú no dices una casa gorda, dices una casa volumétrica; no existe una jarra gorda, dices qué jarra tan grande. Ahí está el error, porque no solo hay volumen -en la obra de Botero- en el cuerpo humano, sino que hace absolutamente un volumen de todo lo que pinta".

"Mujer con espejo", de Fernando Botero, expuesta en la Plaza de Colón de Madrid. EFE/ Fernando Villar

Así, recordaba una de las historias que contaba el artista para explicar el inicio de la fijación por el volumen en su producción y es la que relataba cómo cuando se encontraba pintando una mandolina le "llamó la atención lo pequeñito que era el agujero de la guitarra" respecto al instrumento, una reflexión que dio lugar al cuadro Mandolina sobre una silla en 1957.