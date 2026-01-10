Una experiencia entre la vida y la muerte en la novela 'Oxígeno', de Marta Jiménez Serrano

El hogar debería ser el cobijo más amado de cualquier persona. El lugar donde alguien se siente más seguro y querido. En un año de por sí históricamente complicado, el 2020, la escritora Marta Jiménez Serrano (Madrid, 1990) sufrió junto a su pareja un accidente doméstico que le hizo replantearse hasta qué punto se da la vida por sentada, como un derecho que se activa de forma automática con cada salida del sol. En noviembre de ese año marcado por la pandemia faltaban pocos meses para que la autora publicase su primera novela. Fue entonces cuando Jiménez Serrano estuvo a punto de morir. Lo explica ahora en Oxígeno (Alfaguara), su libro más personal y el que más le ha costado escribir.

La muerte se presenta en las formas más variadas, y no siempre tiene un aspecto épico, violento y repentino. A veces se acerca de forma silenciosa, indolora e inodora, y va meciendo a sus elegidos hasta llevárselos discretamente. Un sábado como cualquier otro, en su casa, sin saberlo, Marta y su pareja estaban muriendo. Así, en un lento gerundio. La caldera tenía una fuga y el monóxido de carbono les fue adormeciendo hasta que ella se levantó a duras penas para ir al baño. Cayó desplomada.

