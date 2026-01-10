La cantaora Ángeles Toledano: "Todavía me queda mucho por indagar dentro de mí"
- Ángeles Toledano se ha convertido en un fenómeno del flamenco contemporáneo desde su álbum Sangre Sucia
- En una entrevista en el programa Atención Obras habla de su carrera y proyectos
La joven cantaora Ángeles Toledano, protagonista de una entrevista en Atención Obras, está conquistando el mundo del flamenco gracias a su vocación, esfuerzo y talento. Pese a que en su familia no había antecedentes vinculados al flamenco, confiesa que siempre se sintió atraída por el arte en general. "Imitaba voces, a personas... todo lo que veía", explica la artista.
“Estoy muy centrada en el directo“
Aunque Toledano posee un estilo muy significativo y definido, asegura que su búsqueda artística continúa: "Todavía me queda mucho por indagar dentro de mí". En el plano musical, reconoce como referentes a grandes figuras como Pastora Pavón, Isabelita de Jerez, La Niña de la Puebla o Remedios Amaya, y subraya que el flamenco exige pausa y conciencia.
Música con intención
Recientemente, ha estrenado un remix junto a DALILA DJ, un proyecto que, según afirma, "nace de la admiración más que de la pretensión". En sus canciones, Toledano aborda una amplia variedad de temáticas, incluyendo cuestiones feministas como la menstruación o la perspectiva de género. "Creo que el flamenco siempre ha tenido ese compromiso, ha sido una música que arroya con el momento actual al que pertenece", afirma.
Sangre sucia, su álbum estrella
Convertida en un auténtico fenómeno musical desde la publicación de su álbum Sangre Sucia en 2024, Ángeles Toledano ha logrado éxito tanto de crítica como de público. Su trabajo la ha llevado de gira por lugares tan diversos como China, Estados Unidos, Holanda o Londres. Además, ha colaborado con la banda Califato 3/4, con quienes dice sentirse muy vinculada: "Me siento muy vinculada a su forma de entender el discurso". También ha trabajado con el dúo granadino La Plazuela, mezclando flamenco con otros estilos. "Les tengo un especial cariño porque me dieron una gran oportunidad", comenta.
Actualmente, Toledano está pensando mucho en la gira y planea alargarla hasta septiembre de 2026. "Estoy muy centrada en el directo", asegura. Sobre sus próximos proyectos, prefiere no tener prisa y trabajar con calma, pero sin dejar de esforzarse. "Que sean buenos proyectos, que cuenten cosas que me hayan servido para reflexionar y aprender", sostiene.
Ángeles Toledano se confirma así como una de las voces jóvenes más prometedoras del flamenco contemporáneo, capaz de unir tradición, innovación y compromiso social en cada interpretación.