La cantaora Ángeles Toledano: "Todavía me queda mucho por indagar dentro de mí"

La joven cantaora Ángeles Toledano, protagonista de una entrevista en Atención Obras, está conquistando el mundo del flamenco gracias a su vocación, esfuerzo y talento. Pese a que en su familia no había antecedentes vinculados al flamenco, confiesa que siempre se sintió atraída por el arte en general. "Imitaba voces, a personas... todo lo que veía", explica la artista.

“Estoy muy centrada en el directo“

Aunque Toledano posee un estilo muy significativo y definido, asegura que su búsqueda artística continúa: "Todavía me queda mucho por indagar dentro de mí". En el plano musical, reconoce como referentes a grandes figuras como Pastora Pavón, Isabelita de Jerez, La Niña de la Puebla o Remedios Amaya, y subraya que el flamenco exige pausa y conciencia.

Música con intención Recientemente, ha estrenado un remix junto a DALILA DJ, un proyecto que, según afirma, "nace de la admiración más que de la pretensión". En sus canciones, Toledano aborda una amplia variedad de temáticas, incluyendo cuestiones feministas como la menstruación o la perspectiva de género. "Creo que el flamenco siempre ha tenido ese compromiso, ha sido una música que arroya con el momento actual al que pertenece", afirma. 21.39 min Atención Obras - Entrevista a Ángeles Toledano