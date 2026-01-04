Es la forma más drástica de echar a tu hijo de casa, pero ¿funciona? Descúbrelo en 'Novia por contrato'

La emancipación entre los jóvenes es cada vez más complicada, y más con los actuales precios del alquiler y de la compra de viviendas. No obstante, el problema también acuciaba en 2006, cuando se estrenó Novia por contrato. La diferencia es que Tripp (Matthew McConaughey) no quiere abandonar el nido familiar. Está encantado con que sus padres lo mimen cada día y con no tener que preocuparse por limpiar, cocinar u otras tareas del hogar.

A Sue (Kathy Bates) y Al (Terry Bradshaw) la situación les supera cuando descubren que una pareja de amigos ha conseguido que su hijo se marche de casa. ¿El secreto? Contrataron a una mediadora profesional, Paula (Sarah Jessica Parker), para enamorarlo y cortar los fuertes lazos que mantenía con sus padres.

Paula acepta el encargo. Salen a cenar, tienen varias citas, conoce a sus amigos... Todo parece ir viento en popa. Sin embargo, Tripp se agobia e intenta romper con ella invitándola a cenar con sus padres. Su estratagema no funciona y siguen saliendo, y en el fondo ambos están encantados. Pronto llegan nubes de tormenta: el secreto de Paula y un antiguo trauma de Tripp podrían desestabilizar su relación.

Fotograma de 'Novia por contrato'. RTVE

Curiosidades de la película Se trata de la tercera cinta dirigida por Tom Dey, después de Shanghai Kid y Showtime, dos películas con géneros muy alejados al de esta comedia romántica. Como curiosidad, las dos personas mayores que aparecen al comienzo de Novia por contrato en una de las citas de Tripp son los padres de Dey. Hubo que esperar un tiempo para que los papeles de Tripp y Paula recayeran en Matthew McConaughey y Sarah Jessica Parker: Zach Braff (Algo en común), Amanda Peet (2012), Brooke Shields (El lago azul), Tori Spelling (Scary Movie 2) y Reese Witherspoon (Una rubia muy legal) recibieron el guion antes que ellos, pero todos declinaron la oferta. Además, McConaughey y Parker coincidieron años antes en un capítulo de Sexo en Nueva York. El elenco lo completan otros actores conocidos como Zooey Deschanel (interpreta a Kit, la compañera de piso de Paula), Justin Bartha y Bradley Cooper (Ace y Demo, los amigos de Tripp). Para Tom Dey, encontrar la mezcla perfecta de intérpretes era esencial. "A la gente le han gustado estos personajes porque parecen muy reales y a la vez son muy peculiares", comenta el director.