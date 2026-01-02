La plástica internacional de los 80, protagonista de una nueva selección de Metrópolis

El capítulo Metrópolis Vintage 15, bajo el título ‘Plástica Internacional, años 80’ recoge piezas cortas realizadas en la segunda mitad de la década para presentar el trabajo de Christo, Julio Le Parc, David Salle, David Hockney y Yoko Ono.

Además de estos reportajes, Metrópolis dedicó piezas a las exposiciones Entre el objeto y la imagen (1986) y Colección Panza di Biumo (1988), y programas monográficos a la Documenta Kassel 1987, Jean Tinguely y la Bienal de Venecia 1990.

Entre el objeto y la imagen Del 28 de enero al 20 de abril de 1986 se mostró, en el Palacio Velázquez de Madrid, la exposición Entre el objeto y la imagen, concebida como reflejo de la evolución de la escultura británica posterior a Henry Moore. De entre las 150 obras de 13 artistas. 'Metrópolis' enfocó a Tony Cragg, Michael Craig-Martin, Anish Kapoor, Anthony Gormley, Anthony Caro y Shirazeh Houshiary a través de entrevistas con los artistas y un recorrido por sus obras.

Documenta Kassel 87 En 1987 un equipo de Metrópolis se trasladó a Kassel para reflejar la octava edición de documenta, uno los eventos artísticos más importantes a nivel mundial, celebrado cada cinco años en la ciudad alemana. En esa edición predominaron la escultura y la instalación, con obras de artistas consagrados como Richard Serra o John Cage, y se hizo eminente un nuevo género, el videoarte, con videoinstalaciones de Klaus vom Bruch, Maire Jo Lafontaine o Fabrizio Plessi. El programa también recogió la instalación frente al Museo Fridericianum de Javier Mariscal y la intervención del colectivo Taller de Pubilla Casas en uno de los tranvías de la ciudad.

Milán: Panza di Biumo Con motivo de la exposición de escultura minimalista de la Colección Panza di Biumo en el Centro de Arte Reina Sofía, prevista para marzo de 1988, Metrópolis viajó a Varese para entrevistar a Giuseppe Panza di Biumo, uno de los coleccionistas más importantes de arte del siglo XX, y grabar algunas de las obras instaladas allí en el palacio de los Condes Panza. El programa Milán: Panza di Biumo complementa estas imágenes con otras del MOCA de Los Ángeles, donde se ubicaba también gran cantidad de obras donadas por el coleccionista, ofreciendo al espectador el trabajo de artistas tan emblemáticos como Dan Flavin, Robert Irwin, James Turrell, Sol Lewitt, Donald Judd, Lawrence Weiner o Bruce Nauman.

Jean Tinguely En 1989 Metrópolis aprovechó la muestra retrospectiva dedicada por el Centre Georges Pompidou de Paris a Jean Tinguely (Friburgo, 1925 – Berna, 1991) para producir un programa monográfico dedicado al provocador artista suizo. Con sus máquinas cinéticas y sonoras, construidas con materiales de derribo, fósiles de animales y deshechos, el artista criticaba el exceso de producción de bienes materiales en la sociedad industrial. La muestra reflejó la producción de 35 años con piezas como ‘Meta-Malevitch’, ‘Meta-Matic’, ‘Fragmentos del homenaje a Nueva York’ y las ‘Series de Menguele’, entre otros.