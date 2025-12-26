La plástica española de los 80 vuelve al presente en el archivo de Metrópolis

El capítulo catorce de la serie Metrópolis Vintage está dedicado a la ‘Plástica Española, años 80’, y recoge piezas cortas realizadas en la segunda mitad de la década para presentar el trabajo de Rosa Gimeno, José Maldonado, Jaume Plensa, Fernando Sinaga, Andrés Nagel y José María Sicilia.

Además de estos reportajes, Metrópolis dedicó programas monográficos a Miquel Barceló (1986) y a Susana Solano (1987), elaboró un catálogo de la ‘Última escultura española’ (1989) y reflejó las sonadas exposiciones ‘España, antes y después del entusiasmo’ (1989) y ‘Madrid, espacio de interferencias’ (1990).

Miquel Barceló Pintor Con el programa Miquel Barceló Pintor, ‘Metrópolis’ se acercó a la obra de Miquel Barceló (Felanitx, 1957) a través de una exposición del artista en la Galería Leo Castelli de Nueva York. Este capítulo recorre las piezas mientras el pintor habla de su obra y del interés internacional por el arte joven, de la crítica, del aprendizaje, del grupo Neón del Sur, de la pintura, de la materia en descomposición y de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona.

Susana Solano: de hierro Para presentar las esculturas de hierro y plomo de Susana Solano (Barcelona, 1946), Metrópolis visitó su taller de Cornellá, donde se ve a la artista trabajando en solitario, soldando y martilleando esos materiales entre una nube de chispas. El programa que llevaba por título Susana Solano: de hierro se grabó y emitió en 1987, año en que triunfó a nivel internacional como invitada de Documenta Kassel, Skulptur Projekte Münster y la Bienal de São Paulo. Susana Solano R

Última escultura española Ese año, estos tres grandes eventos evidenciaron un giro del interés de la pintura que, hasta entonces, había dominado la década, a la escultura, y tanto las galerías como la crítica se volcaron en la obra de una nueva generación de escultores internacionales y también españoles. Metrópolis reflejó el fenómeno con la elaboración de un catálogo con las fichas de 34 escultores españoles con edades comprendidas entre los 26 y 40 años. El programa titulado Última escultura española identificó cuatro focos geográficos en los que se producía la mayor parte de esa nueva escultura española, presentando el trabado de, entre otros, Txomin Badiola, Ángel Badós, Mª Luisa Fernández, Pello Irazu, Juan Luis Moraza (País Vasco); Maribel Domenech, Ángeles Marco, Miquel Navarro (Valencia); Antoni Abad, Sergi Aguilar, Tom Carr, Jordi Colomer, Pep Duran, Pere Jaume, Carles Pazos, Jaume Plensa, Susana Solano (Cataluña); Darío Corbeira, Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Manuel Saiz y Concha Jerez (Madrid).

KUNSTRAI 89, 'España, antes y después del entusiasmo' Para la quinta edición de la Feria Internacional de Arte de Ámsterdam en la que España fue país invitado, el crítico de arte José Luis Brea (1957-2010) seleccionó las obras más radicales de 17 artistas españoles para ofrecer una visión del arte español entre 1972 y 1992 que iba más allá de los nombres consagrados con los que se solía identificar el arte español contemporáneo en el extranjero. KUNSTRAI 89, España, antes y después del entusiasmo Esa visión se materializó en KUNSTRAI 89, ‘España, antes y después del entusiasmo’, diseñado por los arquitectos Areán, Vaquero y Casariego a través de trabajos de Guillermo Paneque, Juan Navarro Baldeweg, Rogelio López Cuenca, Adolfo Schlosser, Isidoro Valcarcel Medina, Pepe Espaliú, Simeón Sáiz Ruiz, Mitsuo Miura, Javier Baldeón, Juan Hidalgo, Santiago Mercado, José Manuel Nuevo, Cristina Iglesias, Juan Muñoz y Federico Guzmán.