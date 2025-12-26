Todo lo que se esconde detrás de 'Wicked', el musical del momento

La magia del teatro también se escucha. Esta Navidad, Radio Nacional de España se cuela en el universo Wicked, el musical del que todo el mundo habla, con La hora Wicked, un programa especial en el que te invitamos a descubrir todo lo que ocurre detrás del escenario a través de un viaje sonoro.

Puede que Wicked se haya convertido ya en uno de los grandes fenómenos del teatro musical de los últimos años tras conquistar a millones de espectadores de todo el mundo. El pasado mes de octubre, el espectáculo llegó al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, donde cada noche se sube el telón para contar una historia que ya es imprescindible. Coincidiendo con esta revolución, desde RNE proponemos un documental sonoro que pone el foco en el trabajo que hay detrás para que salga adelante una función de estas dimensiones.

Un viaje sonoro al universo Wicked Esta idea ha sido creada por Imanol Durán, que nos traslada al interior del Nuevo Teatro Alcalá de la capital para escuchar y narrar todo aquello que no vemos. Un recorrido sonoro que nos acompaña desde las horas previas a una función hasta los instantes en los que la sala se llena y la magia de la música envuelve el espacio. Son más de un centenar de personas las que trabajan a diario de manera coordinada para que el espectáculo llegue al escenario con la precisión y la emoción que exige una gran producción musical de estas dimensiones. En este viaje participan voces del equipo artístico y técnico del musical, con intérpretes como Cristina Pico y Cristina Llorente, y responsables creativos y técnicos del espectáculo como su directo, David Serrano; el coreógrafo, Iker Karrera; el director del musical, Joan Miquel Pérez, o el diseñador del vestuario, Antonio Belart, entre otros profesionales cuyo trabajo es indispensable para que cada función cobre vida. Un momento del pase gráfico de 'Wicked, el Musical'. EFE/ J.P.Gandul Además, en La hora Wicked se asoma el entramado que sostiene el espectáculo y da protagonismo a oficios que suelen permanecer fuera de la mirada del público. Todo ello a través de una narración sonora para escuchar con calma y que convierte a la radio en una pequeña ventana para que conozcamos todo lo que no se ve cuando se alza el telón.