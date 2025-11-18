'Wicked 2': un alegato feminista y contra los discursos de odio, con las fabulosas Cynthia Erivo y Ariana Grande

Si la primera parte de Wicked era un potente alegato feminista sobre el empoderamiento de una mujer cuya rebelión contra las injusticias la llevaba a ser considerada una bruja, esta segunda entrega se centra en desmontar los discursos de odio que proliferan en nuestras sociedades actuales, en un claro mensaje contra ciertos líderes que, en vez de proponer ideas para mejorar la sociedad, buscan a un enemigo común (preferiblemente débil) al que poder culpar de los males que no saben (o no quieren) solucionar.

Y es que Wicked 2 es una película mucho menos inocente de lo que parece. Aquí nos encontramos a una Ephaba (Cynthia Erivo), exiliada y demonizada por el Mago de Oz (Jeff Goldblum) y sus secuaces, que la han convertido en "La Malvada Bruja del Oeste", ese enemigo común que nos hace olvidar los problemas internos y el peligro que suponen para nuestro futuro nuestros supuestos salvadores. No es difícil imaginarnos a Donald Trump o Benjamin Netanyahu, como esos magos de Oz empeñados en acabar con los inmigrantes y los palestinos y considerándose salvadores del mundo al hacerlo.

Mensajes muy necesarios que Jon M. Chu nos sirve con un brillante envoltorio de musical de Broadway y al que acompañan otros no menos importantes como la fuerza de la amistad (en este caso femenina), la aceptación de los que son diferentes a nosotros (ya sea por su color de piel o sus ideas), devolver la voz a los que se la negamos y la defensa de la naturaleza frente al cambio climático (algo que también es negado por esos políticos que solo buscan el beneficio económico inmediato).

Sin olvidar su mensaje cuasi mesiánico: ese cordero (la Bruja del Oeste), que se sacrifica para que los demás puedan tener una vida mejor, que no esté controlada por el miedo y el odio. Aunque mucho nos tememos que, como en la vida real, los habitantes de Oz enseguida vuelvan a encontrar a alguien a quien culpar de sus propias miserias.

En fin, una película que podemos disfrutar como un brillante musical, con esos espectaculares números musicales y la belleza de sus imágenes, pero que también nos interpela a que reflexionemos un poco sobre el mundo actual y a que todos intentemos aportar nuestro granito de arena en contra de las injusticias.

Quizá como espectáculo musical esté un poco por debajo de la primera entrega (solo un poco), pero sus mensajes siguen siendo muy potentes y tiene un reparto absolutamente brillante en el que brillan Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Fotograma de 'Wicked 2' Giles Keyte/Universal Pictures

La oscuridad contra la luz ¿El mal contra el bien? Tras rebelarse contra las injusticias en la primera entrega, ahora nos encontramos a Elphaba, la "malvada" Bruja del Oeste, exiliada en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los animales e intenta desenmascarar a El Mago (Jeff Goldblum). Este y Madame Morrible (Michelle Yeoh) han convertido a Glinda, en un glamuroso símbolo de la bondad y ella disfruta con la fama y la popularidad entre los lugareños, mientras ansía casarse con el Príncipe Fiyero (Jonathan Bailey). Pero Glinda está atormentada por su separación de Elphaba, por lo que intentará que esta se reconcilie con el Mago. Sus esfuerzos fracasan, alejando aún más a las dos amigas. Y un malvado plan del Mago provocará la llegada a Oz de una "pesada niña" llamada Dorothy, que decidirá el destino de Elphaba. También seremos testigos del nacimiento de los otros tres grandes secundarios de la novela original, el Espantapájaros sin cerebro, el Hombre de Lata sin corazón y el León cobarde. Fotograma de 'Wicked 2' Giles Keyte/Universal Pictures