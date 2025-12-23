'Ena, la reina Victoria Eugenia': una serie para descubrir la historia de España… y ponerte a prueba

RTVE Play ya tiene disponible la serie completa Ena, la reina Victoria Eugenia, y además, e versión original. Una producción que ofrece una mirada diferente de uno de los periodos más decisivos de la historia contemporánea de España. A través de la figura de Victoria Eugenia de Battenberg, la serie recorre el convulso inicio del siglo XX, marcado por la inestabilidad política, los conflictos coloniales y el progresivo desgaste de la monarquía.

Lejos de limitarse a una narración biográfica, Ena muestra el drama personal de sus protagonistas como hilo conductor para explicar hechos históricos que marcaron el rumbo del país y cuyas consecuencias aún resuenan en la actualidad.

¿Cuánto has aprendido? Pon a prueba tus conocimientos Tras ver el último episodio de la serie, ¿cuánto has aprendido de la Historia de España?. Realiza nuestro test de preguntas basado en los hechos y personajes que aparecen en Ena. Fechas clave, acontecimientos políticos, el papel de la Cruz Roja o la vida privada de la reina se convierten en un reto didáctico y entretenido. Así, Ena, la reina Victoria Eugenia demuestra que la historia no solo se puede ver y disfrutar, sino también entender, reflexionar… y poner a prueba. ¿Cuántas has acertado? Te contamos aclaramos alguna de las respuestas por si desconocías los datos.

Una reina extranjera en una España convulsa Victoria Eugenia llegó a España desde el Reino Unido para casarse con Alfonso XIII en 1906. Su boda, concebida como un símbolo de modernidad y estabilidad para la Corona, quedó trágicamente marcada por un atentado anarquista el mismo día del enlace. Este episodio, recreado en la serie, actúa como presagio de los conflictos sociales y políticos que caracterizarían el reinado. La serie muestra con detalle el choque cultural que supuso para Ena adaptarse a la corte española y a un país profundamente dividido, así como la presión constante a la que se vio sometida como reina consorte, un papel institucionalmente secundario pero cargado de expectativas.

Historia política y conflictos militares Uno de los grandes valores de Ena, la reina Victoria Eugenia es su capacidad para integrar los principales acontecimientos históricos del momento en la trama narrativa. El espectador se adentra en episodios clave como la Guerra del Rif, el Desastre de Annual, la creciente debilidad del sistema parlamentario y el golpe de Estado que dio paso a la dictadura de Primo de Rivera en 1923. La serie explica cómo el apoyo del rey a la dictadura acabó desprestigiando a la monarquía y allanó el camino hacia la proclamación de la Segunda República en 1931, que forzó el exilio de la familia real. Estos hechos se presentan de manera comprensible, sin perder el rigor histórico, lo que convierte a la serie en una herramienta ideal para aprender historia de forma amena.

La Cruz Roja y el compromiso social de Victoria Eugenia Más allá de la política, la serie dedica un espacio destacado a una faceta menos conocida de la reina: su implicación con la Cruz Roja Española. Durante los conflictos bélicos, Victoria Eugenia impulsó la modernización de la institución y promovió la atención sanitaria a heridos y civiles, consolidando una red asistencial que tuvo un impacto duradero. Este compromiso humanitario permite a la serie mostrar a Ena como una figura activa, interesada en aliviar el sufrimiento causado por la guerra y en encontrar un papel propio dentro de una estructura de poder dominada por los hombres.

Vida privada, matrimonio y desgaste personal Ena no esquiva los aspectos más delicados de la vida privada de la reina. El deterioro progresivo de su matrimonio con Alfonso XIII, las infidelidades del rey, la distancia emocional entre ambos y el drama familiar provocado por la hemofilia de algunos de sus hijos forman parte esencial del relato.