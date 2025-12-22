'Ena', 'Victoria', 'Isabel' y otras series "reales" que puedes ver en RTVE Play

La emisión de la serie Ena, la reina Victoria Eugenia, ha llegado a su fin en La 1, pero su historia perdura para siempre en RTVE Play, donde puedes disfrutar de todos sus capítulos en versión original. Con motivo de su final, la plataforma ha recuperado la ficción internacional sobre su abuela, Victoria, que narra la historia de Victoria de Inglaterra, una reina que marcó toda una época en el país anglosajón. Pero no es la única producción sobre reyes y reinas que puedes encontrar en la plataforma. Sus compatriotas Isabel I de Inglaterra y María Estuardo, así como Isabel la Católica, Carlos I de España y V de Alemania y Juana la Loca, son los personajes "reales" con que te sentirás como parte de la realeza.

Ena, la reina Victoria Eugenia Victoria Eugenia de Battenberg, la Ena que da título a la serie, fue una joven inglesa que renunció a su cultura, su idioma y su religión para convertirse en la esposa de Alfonso XIII, del que estaba profundamente enamorada. Una mujer moderna, avanzada a su tiempo, y que a pesar de sus esfuerzos por integrarse, siempre fue considerada como una extranjera en la corte española. Según sus creadores, Victoria Eugenia es una gran desconocida para nosotros, pero un personaje muy atractivo para la ficción ya que da pie a contar su historia. ¿Cómo afrontó el atentado el mismo día de su boda? ¿Cómo fue su relación con Alfonso XIII? ¿Y cómo se desenvolvió en un país que era en muchos sentidos extraño para ella? La serie Ena da la oportunidad de conocer su vida con todo detalle. Disfruta ya de la serie completa en versión original en RTVE Play. Ena, la reina Victoria Eugenia, ya disponible en RTVE Play t

Isabel Como Victoria, Isabel fue preparada para reinar, aunque no era la sucesora directa. Por eso, Isabel cuenta la apasionante lucha de una mujer por llegar a ser reina. Michelle Jenner se mete en la piel de Isabel la Católica, una adelantada a su tiempo, con defectos y virtudes, que rechazó ser figura decorativa y moneda de cambio. No se conformó con ser la mujer de Fernando el Católico, interpretado por Rodolfo Sancho, sino que llevó ella el poder y fue la encargada de impartir justicia. Michelle Jenner y Rodolfo Sancho como Isabel y Fernando Su historia ha dado para 39 episodios repartidos en tres temporadas que cuentan tres etapas diferentes de la reina. Una primera en la que conocemos a una Isabel sin infancia con su madre enferma y obligada a vivir en la Corte. Una segunda que narra el reinado de Isabel y Fernando, un matrimonio con altos y bajos, y con dos guerras en la península como telón de fondo. La última temporada muestra los últimos años de la reina y su deterioro tras la sucesión de pérdidas y desgracias personales que sufrió. La serie completa de Isabel con los 39 capítulos, en RTVE Play Michelle Jenner fue Isabel la Católica

Reinas Reinas trata la rivalidad de María Estuardo e Isabel I de Inglaterra: dos mujeres, dos reinas, enfrentadas en lo religioso, lo político y lo personal. Junto a momentos estelares de la historia de las dos mujeres, pequeños sucesos de la intrahistoria y las luces y sombras de estos dos personajes, muestra además una panorámica del lujo y esplendor del triunfo del Renacimiento. Pero no son las únicas protagonistas, también lo es la intrahistoria, las luces y sombras de muchos otros personajes que formaron parte de las cortes más importantes del momento y que contribuyeron a dar forma al mundo actual. La serie es una coproducción española e inglesa que se emitió en La 1 en 2017. El reparto es en su mayoría internacional, pero también cuenta con actores y actrices de nuestro país en el elenco como: Carlos Camino, Adrián Castiñeiras, Fernando Gil, Laura Ledesma, Gonzalo Ramos, Paloma Bloyd, Néstor Navas, Manuel Tamargo, o Alejandra Onieva, entre otros. No te pierdas los seis capítulos de Reinas en RTVE Play Reinas se emitió en La 1 en 2017

Carlos Rey Emperador Carlos, Rey Emperador es la continuación en televisión de Isabel. Protagonizada por Álvaro Cervantes y Blanca Suárez, cuenta la historia de Carlos V de Alemania y I de España, uno de los hombres más poderosos que ha conocido Europa, pues llegó a gobernar un imperio que casi daba la vuelta al mundo. La serie arranca con la llegada de un joven Carlos de Habsburgo, que tiene que luchar contra los cortesanos castellanos y aragoneses para ganarse su favor y gobernar en nombre de su madre en unas tierras donde un rey extranjero no era bien visto. Decisiones políticas y religiosas en muchos territorios de América y Europa que le convirtieron en el hombre más poderoso del mundo hasta su muerte en Yuste. Además, la temporada de la serie muestra cómo fue su relación con el único amor que tuvo: Isabel de Portugal. Los 17 capítulos que conforman la temporada de Carlos Rey Emperador, disponibles en RTVE Play Álvaro Cervantes se metió en el papel del Emperador Carlos de Habsburgo