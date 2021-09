RTVE Play amplia su catálogo de series, películas y documentales gratis y online para la nueva temporada. Entre los nuevos contenidos, los usuarios podrán encontrar las mejores adaptaciones televisivas de obras literarias, como Guerra y Paz, Los Durrell o Poldark o la serie Victoria, basado en la vida de una de las reinas más poderosas de la historia. Ficciones que atraparán al espectador a través de grandes personajes y relatos de la literatura universal, enmarcados en momentos apasionantes de la Historia, como la Rusia Zarista, la época victoriana o el periodo de Entreguerras.

Estos son los títulos literarios, históricos y de época de nuestra plataforma de vídeos on demand que harán que no te puedas despegar del sofá este otoño.

Aidan Turner (El Hobbit, Leonardo) da vida a Ross Poldark en la ficción adaptada por Debbie Horsfield y dirigida por Edward Bazalgette y Will McGregor . Eleanor Tomlinson (Demelza), Heida Reed (Elizabeth) y Jack Farthing (George Warleggan) y Kyle Soller (Francis) completan el reparto principal. Nueve millones de personas siguieron la serie en Reino Unido. Y es que, Poldark tiene todos los ingredientes para convertirse en un fenómeno de masas: la épica historia de un héroe que lucha contra las injusticias e intenta ayudar a los más desfavorecidos. Y en el centro de la trama, un dilema amoroso entre su pasado y su presente.

Dirigida por Tom Harper y adaptada por Andrew Davies , está protagonizada por Lily James (Cenicienta), James Norton (Mujercitas), Paul Dano (Prisioneros, Amor y compasión), Jim Broadbent (Harry Potter) y Gillian Anderson (The Crown , Expediente X).

Otra de las joyas de la televisión británica que podrá verse en RTVE Play es la adaptación de la novela Guerra y Paz (1867), de León Tolstói. Una ambiciosa súper producción de BBC One que cautivará a los amantes de la historia y la literatura universal. Con una cuidada ambientación , y una banda sonora de lujo (creada por Martin Phipps), la serie recrea la historia de cinco familias aristócratas en la Rusia de Alejandro I . La trama principal se centra en el triángulo amoroso entre Natasha Rostova , el príncipe Andréi Bolkonski y Pierre Bezújov .

Victoria (2016)

Temporadas: 3. Episodios: 25

Si eres seguidor de The Crown o de la monarquía británica no puedes perderte otro de los títulos disponibles en nuestra plataforma de vídeos 'on demand', Victoria. Este "biopic" creado por Daisy Goodwin, lleva a la pequeña pantalla el ascenso al trono de la Reina Victoria del Reino Unido en 1838 y los primeros años de su largo reinado -sólo superado por su tataranieta Isabel II-. Durante las tres temporadas, los espectadores pueden conocer más sobre la vida de la monarca más famosa del mundo y figura clave de la historia universal del siglo XIX: rediseñó el mapa del mundo y se atrevió a desafiar los convencionalismos de la época por su amor con el Príncipe Alberto. La actriz Jenna Coleman interpreta magistralmente la personalidad de la soberana, que fue construyéndose a la vez que el Imperio Británico alcanzaba su esplendor.

Y si te apasiona la historia y la literatura española, también dispones de las mejores ficciones. Descúbrelo en nuestro catálogo de series históricas (Isabel, Carlos Rey Emperador, 14 de abril. La República, y más), así como adaptaciones de novelas españolas (El Quijote, Fortunata y Jacinta, La Regenta o Pepita Jiménez, entre otras).