¿Te gusta la Historia? ¿Eres fan de la época victoriana? Entonces no te puedes perder Victoria, la serie sobre la reina de Inglaterra que marcó un antes y un después en el progreso del país, y que ya está disponible la primera temporada en RTVE Play. En ella, conocemos algunas de las curiosidades sobre la monarca, como que llegó al trono no por herencia de su padre, y que tenía miedo a quedarse embarazada. Pero, ¿por qué? La respuesta está en Carlota.

El matrimonio tuvo un hijo que nació muerto, y la joven Carlota murió como consecuencia del parto. Aquí está la respuesta a por qué Victoria no quería quedarse embarazada tan temprano: tenía miedo al dolor y que le ocurriera lo mismo que a su prima (como dice en varias ocasiones a lo largo del capítulo).

No le gustaba estar embarazada

Además del miedo que tenía a morir en el parto como le pasó a Carlota, a Victoria no le gustaba estar embarazada. Todos intentaban proteger a la reina, para que no le sucediera lo mismo que a la princesa.

Ella se sentía encerrada como cuando era niña en Kensington. No poder montar a caballo, que la apartaran de algunos asuntos de Estado o la recomendación de no bailar eran algunas de las actividades que no podía realizar cuando estaba en cinta. También odiaba la insistencia de su madre, que apenas se pudiera mover y los caramelos que le daba su doctor, como ha manifestado en la serie.

Victoria y Alberto durante el parto de su primera hija en la serie.

Pero su confinamiento no terminó tras dar a luz a su primera hija. En la segunda temporada se ve cómo Victoria lleva los primeros meses postparto. ¿Quieres saberlo? ¡No te pierdas la segunda temporada de la serie en RTVE Play a partir del lunes!