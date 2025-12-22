Ena y Alfonso XIII: ¿regresaron los reyes a España tras su exilio?

El último capítulo de la serie Ena, ya disponible en RTVE Play, cierra con la respuesta a una pregunta que durante décadas se han hecho todos: ¿qué fue de Victoria Eugenia de Battenberg y Alfonso XIII tras abandonar España en 1931? La ficción ha llevado a la pantalla los años más convulsos del reinado y la vida personal de la reina, pero la historia real continúa más allá del exilio. Este episodio final reflexiona sobre el destino de ambos monarcas a través de la entrevista de Ena al periodista Augusto Assía. ¿Llegaron a poner de nuevo un pie en suelo español? Te lo contamos.

El abrupto final del reinado y el camino hacia el exilio Como se pudo ver en el quinto capítulo, el 14 de abril de 1931 marcó un hito en la historia de España. Tras el triunfo de los partidos republicanos en las elecciones municipales, Alfonso XIII entendió que su continuidad en el trono ponía en riesgo la estabilidad del país. Aunque no abdicó formalmente en aquel momento, decidió marcharse. Victoria Eugenia lo acompañó en una salida apresurada que simbolizaba el final de la monarquía constitucional instaurada en 1874 con Alfonso XII. El exilio comenzó con un destino provisional: París. Ambos iniciaron trayectorias paralelas que, aunque los mantuvieron unidos por lazos familiares, en la práctica consolidaron una separación personal ya evidente desde hacía años.

Alfonso XIII: una despedida sin retorno Durante los años de exilio, Alfonso XIII trató de mantener un papel activo en la política española. Sin embargo, su figura estaba cada vez más humillada. La Guerra Civil, iniciada en 1936, le dio esperanzas de poder volver a España pero, aunque expresó su apoyo al bando sublevado, nunca llegó a desempeñar un papel relevante en el desarrollo del conflicto. Ignorado por Franco tras la victoria, comprendió que nunca regresaría a su país. En 1941, ya enfermo y sin perspectivas reales de recuperar la corona, Alfonso XIII abdicó en su hijo Juan, conde de Barcelona. Ese mismo año falleció en Roma. A pesar de su deseo de volver algún día a España, lo cierto es que nunca regresó. Sus restos no fueron trasladados al país hasta 1980, cuando ya reinaba su nieto, Juan Carlos I.

Ena: un regreso discreto y simbólico La historia fue distinta para Victoria Eugenia. Aunque su exilio estuvo marcado por dificultades económicas, pérdidas familiares con la muerte de dos de sus hijos, y un profundo sentimiento de desarraigo, la reina mantuvo siempre un vínculo emocional con España. Tras la muerte de Alfonso XIII, se instaló definitivamente en Lausana, donde vivió hasta finales de los años sesenta. Su oportunidad de regresar llegó mucho tiempo después. En 1968, con motivo del bautizo de su bisnieto Felipe, el actual rey Felipe VI, Franco autorizó su entrada en España por primera vez desde 1931. Fue un regreso breve, íntimo y cargado de simbolismo. No volvió por razones políticas, sino familiares, pero este gesto permitió cerrar una herida personal que la acompañó durante casi cuatro décadas. Victoria Eugenia falleció el 15 de abril 1969, solo un año después de aquel viaje, justo 38 años después de que abandonara España. A día de hoy, reposa en el Panteón de Reyes del monasterio de El Escorial, junto a Alfonso XIII.