El exilio de la familia real en 'Ena': así se forjó la marcha de Alfonso XIII y Victoria Eugenia

La historia de España vivió un momento decisivo el 14 de abril de 1931, cuando la familia real española abandonó el Palacio Real de Madrid rumbo al exilio, marcando el fin de la monarquía borbónica en el país y el inicio de la Segunda República. Un hito histórico en España que refleja el quinto episodio de Ena. ¿Qué sucedió para Alfonso XIII y Victoria Eugenia tuvieran que marcharse? ¿Cómo se planeó la salida del país? ¿Dónde vivieron tras su exilio? Te contamos todos los detalles que aparecen en la superproducción de La 1 y RTVE Play.

Las elecciones que marcaron el final de la monarquía El 12 de abril de 1931 se celebraron en España unas elecciones municipales que, en un principio, no tenían un carácter decisivo. De hecho, dentro de la corona se creía que reforzaría la imagen de la monarquía. Sin embargo, muchos las vieron como una consulta sobre la continuidad los reyes y de Alfonso XIII en el poder. Los resultados mostraron la realidad política que vivía el país: en las zonas rurales los candidatos monárquicos mantuvieron su dominio, pero en las principales capitales de provincia la opción republicana arrasó. Esta victoria fue suficiente para que los líderes republicanos exigieran la proclamación inmediata de un nuevo régimen. "Si mi pueblo no me quiere, no hay tiempo que perder. Hay que negociar con los republicanos", dice el rey en el capítulo de la serie. 02.48 min Ena - Las elecciones que marcaron el fin de la monarquía

El acuerdo para la salida pacífica del rey El rey, dispuesto a negociar con los republicanos, ordena al conde de Romanones para hablar con Alcalá Zamora la salida de la familia real. Así, Alfonso XIII aceptó la situación y firmó un documento en el que renunciaba al ejercicio del poder, aunque no a sus derechos dinásticos. La salida debía ser discreta, rápida y coordinada para salvaguardar la seguridad de los reyes. Un acuerdo que buscaba evitar una fractura social mayor sumado ya a los disturbios que se estaban haciendo notar a las puertas del Palacio Real. 01.28 min Ena - El acuerdo para la salida pacífica del rey

Alfonso XIII se marcha solo al exilio En la noche del 14 de abril, Alfonso XIII decidió marcharse sin la compañía de su esposa ni de sus hijos. Partió desde el Palacio Real hacia Cartagena, donde lo esperaba un buque para conducirlo a Marsella. Ena permanecería aún en Madrid unas horas más, intentando organizar la salida de sus hijos y los últimos detalles personales antes de dejar el país que había sido su hogar desde 1906. 01.28 min Ena - Alfonso XIII se marcha solo al exilio

La petición de la reina al gobierno de la República: “Cuiden mi Cruz Roja” Se cuenta que, antes de abandonar España, Victoria Eugenia pidió al gobierno de la República que protegieran la institución que más había marcado su labor social: la Cruz Roja. Durante su tiempo como reina, Ena había impulsado modernizaciones sanitarias, campañas de vacunación y un importante desarrollo de la enfermería militar. Su preocupación no era solo simbólica; sabía que la crisis política podía comprometer la continuidad de proyectos asistenciales de enorme valor humanitario. En el quinto episodio de la serie, la reina le comunica a Sanjurjo estas palabras: "Dígales que cuiden de mi Cruz Roja". 02.00 min Ena - La petición de la reina al gobierno de la República

Ena se despide de España Al día siguiente, 15 de abril, la reina salió discretamente hacia París acompañada de todos sus hijos menos Juanito, pero también lo hicieron sus damas de compañía, Carmen, Conchita y la duquesa de Lécera. No hubo grandes despedidas ni apariciones públicas. Su despedida de España fue silenciosa, pero cargada de significado. Ena dejaba atrás un país con el que siempre mantuvo una relación compleja y en ocasiones dolorosa, marcada especialmente por los atentados de su boda y por el estigma de la hemofilia que afectó a Alfonso y Gonzalo. El viaje fue en coche hasta el Escorial, y más tarde en tren hasta Irún y finalmente París. En algunas de las paradas que realizaron, eran vitoreados y en otras celebraban su marcha. No fue hasta el 16 de abril cuando la familia real llegó a la capital francesa, alojándose en el Hotel Meurice, de la rué de Rivoli. Alfonso XIII lo hizo un día después. 05.02 min Ena - Ena se despide de España

Los inicios del exilio de los reyes Los reyes mantuvieron su estilo de vida en el Hotel Meurice. Bien acogidos por los franceses, se organizaron fiestas en su honor en la estancia, y Alfonso XIII siguió con sus infidelidades con nuevos objetivos. Sin embargo, pronto empezaron a reclamarle al rey el dispendio de tan alto nivel de vida, por lo que decidió cortar por lo sano: una reducción de gastos en los que la reina se vio afectada. Ena tuvo que ver cómo sus hijos se marchaban, cómo sus damas eran limitadas a la duquesa de Lécera, y cómo ella se mudaba al Hotel Savoy de Fontainebleau, menos lujoso, mientras Alfonso XIII mantenía su estatus en el Meurice junto a sus amantes. 02.46 min Ena - Los inicios del exilio de los reyes