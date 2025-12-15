Así pasen cinco años, la obra de teatro que Federico García Lorca recita en 'Ena'

Ángel Ruiz ha vuelto a interpretar a Federico García Lorca en un nuevo episodio de Ena. En este, el dramaturgo habla a su amiga Carmen Moragas de una nueva obra de teatro que ha escrito y sobre la que tiene muchas dudas: se trata de Así que pasen cinco años, escrita en 1931, y que ha pasado de ser una pieza vanguardista y poco conocida a convertirse en un elemento cultural recurrente en la ficción audiovisual contemporánea. Desde su musicalización por Camarón de la Isla hasta su aparición en series como El Ministerio del Tiempo. Y ahora, Ena. El texto se ha reactivado demostrando que su “leyenda del tiempo” sigue viva casi un siglo después.

Lorca vuelve en Ena: la obra reaparece en su quinto capítulo El vínculo entre Lorca y sus textos se ve reforzada en Ena, la serie de televisión en la que también se recupera parte de Así que pasen cinco años. Durante el quinto capítulo, el personaje de Lorca recita fragmentos de la obra, devolviéndola acercándola a un público contemporáneo que quizás nunca antes había escuchado sus versos teatrales. En el episodio, Lorca habla sobre las dudas que tiene a la hora de publicar la obra de teatro y es que Así que pasen cinco años: leyenda del tiempo forma parte de la etapa más surrealista y simbólica del dramaturgo. En ella, el poeta explora temas como la espera, el paso del tiempo y la imposibilidad del amor a través de sus escenas, personajes alegóricos y un lenguaje profundamente poético. En el tercer acto, el personaje Arlequín recita un poema cargado de imágenes visionarias: un texto que, sin que Lorca pudiera imaginarlo, se convertiría décadas después en uno de los versos más escuchados de la música española.

Camarón y el poema que se convirtió en himno En 1979, Camarón de la Isla encontró en ese fragmento teatral la chispa para abrir su revolucionario disco La leyenda del tiempo. La musicalización del poema marcó un antes y un después en el flamenco, mezclando tradición y experimentación sonora. El tiempo acabó dándole la razón al cantaor: su versión del texto lorquiano no solo popularizó un fragmento casi desconocido, sino que lo convirtió en un himno cultural y emocional para varias generaciones.

El Ministerio del Tiempo: un encuentro imposible entre Lorca y Camarón La serie El Ministerio del Tiempo rindió un homenaje inolvidable a la relación entre Lorca y Camarón en el capítulo “Bloody Mary Hour”, el tercero de la cuarta temporada. En la historia, Julián lleva a Lorca a los años 80 para que escuche a Camarón interpretar La leyenda del tiempo en un tablao flamenco. La escena, cargada de emoción, culmina con el poeta reconociendo sus propios versos y pronunciando una de las frases más recordadas de la serie: “Entonces he ganado yo, no ellos”.