El guiño de 'Ena' a 'El ministerio del tiempo': Ángel Ruiz repite como Federico García Lorca

El mundo del teatro y la literatura española del siglo XX unió a poetas, dramaturgos y actores. Esa historia se ha visto en el cuarto capítulo de Ena, la superproducción que narra la vida de la reina Victoria Eugenia donde se ha podido ver la amistad que Carmen Moragas, actriz amante de Alfonso XIII, tenía con Federico García Lorca, interpretando de nuevo por Ángel Ruiz. Un personaje que el actor retoma, pues ya dio vida al escritor en dos ocasiones en la exitosa ficción de viajes por el tiempo, El Ministerio del Tiempo. ¿Le recuerdas? Así ha sido el guiño de Ena a la serie que marcó un antes y un después en la televisión.

Lorca en la pantalla: de El Ministerio del Tiempo a Ena

Ángel Ruiz, reconocido por su versatilidad en teatro, cine y televisión, vuelve a meterse en la piel de Lorca, dando a la audiencia una oportunidad de descubrir al poeta no solo como figura literaria, sino también como persona dentro de los círculos culturales y teatrales de su época. Su participación en Ena refleja la vida del dramaturgo junto a personajes históricos que lo rodearon, como Carmen Moragas y la pareja de dramaturgos Gregorio Martínez Sierra y María Lejárraga.

Javier Olivares, creador de El Ministerio del Tiempo ha vuelto a apostar por Ángel Ruiz para dar vida de nuevo al dramaturgo granadino. Su repetida interpretación del poeta permite una continuidad actoral rara en la televisión española, demostrando que Lorca es un personaje vivo, pero en distintos ámbitos.

La participación de Ángel Ruiz como Lorca en Ena ofrece un puente entre la ficción histórica y la narrativa realista. Mientras que en El Ministerio del Tiempo el personaje de Lorca interactuaba con viajeros temporales en aventuras fantásticas, en Ena le vemos en contextos históricos y sociales concretos. El actor aporta matices distintos a cada interpretación de Federico, y el Lorca que hemos podido ver en el cuarto capítulo de la serie sobre Victoria Eugenia es un hombre cercano, sensible y creativo, inmerso en los debates y tertulias que marcaron la vida cultural de la España de principios del siglo XX. Así, la serie busca reflejar su talento y su humanidad, mostrando cómo su amistad con otros artistas influyó en su obra y en la escena teatral de su tiempo.