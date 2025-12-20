El amor doloroso de 'Comerás flores', el debut narrativo de Lucía Solla Sobral

Meses después de la muerte de su padre y recién graduada, Marina conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que ella que irrumpe en su vida colmándola de atenciones y planes. Así comienza la historia de Comerás flores (Libros del Asteroide), el debut en la narrativa de la escritora gallega Lucía Solla Sobral. En esta primera novela, la autora indaga en los espejismos de las relaciones desiguales y en la amistad como refugio.

Todo sucede muy rápido, y la protagonista se deja llevar por el torbellino de las primeras semanas de relación. En poco tiempo, el día a día de Marina da un vuelco: pasa de compartir piso con su mejor amiga Diana, de ir a conciertos y de salir de fiesta a instalarse en el cómodo apartamento de Jaime y cenar cada fin de semana en los mejores restaurantes. Deslumbrada por la sofisticada vida adulta y el encanto de Jaime, quien también se gana a su familia, Marina se ve sumergida por completo en su mundo, y comienza a olvidar lo que la definía.

Comerás flores explora qué significa ser joven, madurar y construirse una identidad. La historia acerca al lector a las distintas caras del amor y las dinámicas que se establecen en una relación con edades y experiencias vitales distintas. La literatura ha tratado ampliamente, las sutilidades del amor que manipula: Emily Brontë, Daphe du Maurier, Vladimir Nabokov, Joseph Conrad, Margaret Mitchell, Gillian Flynn, Paula Hawkins o superventas como E. L. James han escrito sobre la pasión tormentosa disfrazada de idealismo sentimental. Relaciones dolorosas a las que hoy se llama por su nombre: maltrato psicológico.

