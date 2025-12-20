El amor doloroso de 'Comerás flores', el debut narrativo de Lucía Solla Sobral
- La escritora gallega Lucía Solla Sobral se estrena en la literatura con una novela sobre el maltrato psicológico
- En Comerás flores, una joven se enamora de un hombre veinte años mayor que él, por el que cambia su vida
Meses después de la muerte de su padre y recién graduada, Marina conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que ella que irrumpe en su vida colmándola de atenciones y planes. Así comienza la historia de Comerás flores (Libros del Asteroide), el debut en la narrativa de la escritora gallega Lucía Solla Sobral. En esta primera novela, la autora indaga en los espejismos de las relaciones desiguales y en la amistad como refugio.
Todo sucede muy rápido, y la protagonista se deja llevar por el torbellino de las primeras semanas de relación. En poco tiempo, el día a día de Marina da un vuelco: pasa de compartir piso con su mejor amiga Diana, de ir a conciertos y de salir de fiesta a instalarse en el cómodo apartamento de Jaime y cenar cada fin de semana en los mejores restaurantes. Deslumbrada por la sofisticada vida adulta y el encanto de Jaime, quien también se gana a su familia, Marina se ve sumergida por completo en su mundo, y comienza a olvidar lo que la definía.
Comerás flores explora qué significa ser joven, madurar y construirse una identidad. La historia acerca al lector a las distintas caras del amor y las dinámicas que se establecen en una relación con edades y experiencias vitales distintas. La literatura ha tratado ampliamente, las sutilidades del amor que manipula: Emily Brontë, Daphe du Maurier, Vladimir Nabokov, Joseph Conrad, Margaret Mitchell, Gillian Flynn, Paula Hawkins o superventas como E. L. James han escrito sobre la pasión tormentosa disfrazada de idealismo sentimental. Relaciones dolorosas a las que hoy se llama por su nombre: maltrato psicológico.
El amor es sacrificio
La novela comienza con la muerte del padre de la protagonista, que le transmite un último mensaje que marcará su vida: «Piojita, el amor es lo más importante que hay en la vida. Y yo le creí tanto que casi me quedo sin aire. Tanto le creí que no le pregunté el amor de quién, qué amor, papá. ¿Un amor como el de mamá y tú, que nunca discutís, o un amor como el de Alberto y Bea, que se odian pero se defienden?». La joven Marina tiene referentes literarios y cinematográficos románticos, de los que ha aprendido equivocadamente que el sacrificio, la adaptación y la renuncia equivalen a amor.
«Fijamos el amor como una meta vital», cuenta Lucía Solla Sobral en su entrevista a Página Dos. «Está muy bien el amor romántico, pero no tiene que ser el objetivo último de tu vida. Ahí es cuando empiezas a aceptar cosas que no deberías», añade la autora. Curiosamente, tras la publicación de la novela la escritora ha recibido numerosos mensajes de hombres y mujeres que se identifican con la situación, y quieren salir de ella.
Tras el éxito de esta primera obra, se encuentra preparando su segundo libro. Aunque nacida en Marín (Galicia), Lucía vive actualmente en Oviedo, donde ha creado y coordinado desde 2022 el Club de las Letras Salvajes. En 2023 fue seleccionada en la Residencia Literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, dirigida por el escritor Javier Peña.