Red flags, control y mitos románticos: Así ve la generación Z sus relaciones sentimentales

¿Ha normalizado la generación Z la toxicidad en sus relaciones? Samuel, Alma, Lautaro y Daniela protagonizan el segundo episodio de Adolescentes, el nuevo espacio en RTVE Play que conduce Carles Tamayo. El programa arranca con una pregunta aparentemente sencilla: “Del 1 al 10, ¿cómo os va en el amor?”. Una toma de contacto que se inicia entre risas nerviosas y que sirve de presentación ante uno de los temas que más preocupa a la generación Z.

Señales de toxicidad Son muchas las actitudes y comportamientos que los jóvenes identifican como tóxicos. ¿Tu pareja te impide salir de fiesta? Estamos ante una red flag de libro. Es lo que opinan de forma unánime los adolescentes que conversan con Tamayo. Para algunos, ese control excesivo viene precedido por falta de humildad y esto salta a la vista, opinan, si tu pareja “te trata diferente” a como se trata a sí mismo. “Es hipócrita”, creen. Y hay una frase que suele producirse en estos casos, y que resalta el grado de toxicidad: “Yo soy así y tienes que aceptarlo”. Se trata, culminan, de una manipulación inaceptable, una falta de respeto que no se puede tolerar. Carles Tamayo cree que hay una característica de las personas que hace ver si son tóxicas desde el primer momento: cómo tratan a los demás. Para ello sería tan fácil como fijarse en la forma en la que pide las cosas “si las pide por favor, si da las gracias, cómo se dirige a los demás… porque ahí un imbécil se detecta muy rápido”.

El autoconocimiento y la crítica son necesarias El episodio de Adolescentes deja claro que hay dinámicas que no dependen de los gustos, sino que “directamente son tóxicas”. Sobre ello, Tamayo conversa con Coral Herrera, escritora y docente especializada en los mitos del amor romántico. Según la experta, algo que todos los jóvenes deberían plantearse es hacerse una serie de preguntas sobre sus relaciones: ¿Mi pareja se siente libre? ¿Está cómoda? ¿Es feliz? ¿Es capaz de decirme cómo se siente y qué necesita? A veces las parejas imponen normas, órdenes y prohibiciones y según Herrera, puede ser complicado darte cuenta de ciertas actitudes.

¿Y si las relaciones no son como las habíamos imaginado? Puede ser que muchos problemas en las relaciones personales comienzan porque nos venden algo que no es. También es algo en lo que Daniela, Lautaro, Alma y Samuel coinciden: “Mucha gente idealiza las relaciones, como si fueran de cuento. Buscando esa perfección que se encuentra en las películas". Precisamente este punto es algo en lo que debería trabajar el sector del entretenimiento a la hora de abordar las relaciones entre personas, según la experta Coral Herrera, que opina que seguimos anclados en el pasado: “Las industrias culturales siguen con lo mismo. Los sistemas narrativos siguen siendo iguales, con la idea de que el amor es sufrimiento”. Y cree que es complicado explicarle a los productores y a los creadores de contenido que deben cambiar su manera de abordar estos temas: “Hay que desligar la idea de que el amor es sufrir y que no hay que renunciar a uno mismo. Amar no es sacrificarse”.