Luisa le dedica un inesperado y emotivo discurso a Victoria: ¿cambiará la villana de 'Valle Salvaje' de bando?
- Luisa se está despidiendo de todos antes de su ejecución, incluídos el duque y Victoria
- El primer libro escrito por una mujer en España hace su aparición en 'Valle Salvaje'
Victoria de 'Valle Salvaje' no es una villana convencional. Sí, a lo largo de la serie ha sido capaz de las mayores perfidias, asesinatos y traiciones. Y le gusta más que a nadie una buena bofetada. Pero es una mujer peculiar: se conmueve y se emociona cuando sus allegados pasan penurias, sufre como nadie con las pérdidas y a veces toma la decisión más inesperada, incluso en contra de su propio interés.
¿Será esta una de esas veces? Luisa está entre rejas y se enfrenta a la peor pena de todas: la pena capital. Mientras espera la muerte, la que fuese criada de la casa pequeña se está despidiendo veladamente de todos sus allegados: Alejo, Evaristín... incluso ha pedido ver al duque y Victoria.
Pensábamos que sería para rogar por su vida, o para echarles en cara todo el dolor causado. Pero las palabras de Luisa nos han conmovido y sorprendido a todos.
"Es usted buena persona"
Nos esperábamos todo menos eso. Luisa, la que más ha sufrido de los cambios de humor y las perrerías de Victoria, es también quien mejor la entiende. Y así ha querido hacérselo saber antes de morir. "Es usted buena persona, doña Victoria", le ha dicho en el emotivo discurso que casi nos hace llorar (y a la duquesa de Valle Salvaje, también).
"Se esfuerza por hacernos creer que no, pero sí lo es. Lo que pasa es que usted es una mujer que ha sufrido mucho más de lo que merecía. Yo ya me referí a usted en alguna ocasión como un trozo de pan. Y no quería dejar pasar la oportunidad de despedirme de usted".
Una petición y un misterio
La reunión no ha terminado ahí. Cara a cara, Luisa ha mirado fijamente a la duquesa y le ha hecho una petición que a todos nos encantaría ver cumplida: "Luche contra sus malos instintos, doña Victoria. Para que ganen los buenos. Aunque sea por una vez".
¡Ha dado con la clave! Porque si algo es Victoria es imparable, y los buenos ganarían mucho si la duquesa se pusiese de su lado sin ambages. Aunque ya sabemos que nada le importa más a la duquesa de 'Valle Salvaje' que su propio interés, instantes como este hacen que parezca que todo es posible. ¿Cambiará Victoria de bando?
Esta no es la única confesión que Luisa y Victoria han intercambiado a través de los barrotes de su celda en el cuartel de la Santa Hermandad donde la joven criada se encuentra retenida. Luisa también le ha hecho a la duquesa una última petición, que considera mucho más importante. ¿Cuál será?