Nueve etapas con Juan y Migas en el Camino Francés por León

Recuerdo aquel día de otoño. Migas y yo habíamos dejado la autocaravana aparcada en la Rúa das Estrelas, a los pies del Monte do Gozo, el legendario lugar desde el que ya divisamos Santiago de Compostela en todo su esplendor.

Era un momento crucial en nuestro viaje, como pudisteis ver en el capítulo 6 cuyo título “El secreto de Granada” dejaba claro lo que se nos venía encima. Estábamos a las puertas de la ciudad donde íbamos a encontrar a Granada, mi amiga de la infancia; e íbamos a descubrir una pista fascinante.

Recuerdo ese momento en el Monte do Gozo con mucha nostalgia y melancolía. El día estaba gris, hacía frío, pero Migas jugueteaba con la pelota que, siempre, llevo en la riñonera. Rememoro ese momento, porque además de la pelota, en mi riñonera llevaba una piedra; un blanco canto rodado.

La saqué y escribí el nombre de Migas, el nombre de mi fiel compañero en un color naranja chillón que destacaba en ese pétreo y refulgente blanco. Sus ojos se clavaban en los míos como diciendo “tírame la piedra y déjate de escribir”, pero para mí, aquel momento, conforma un significativo capítulo de nuestra aventura, un regalo a su lealtad, a su amistad, a todo lo que Migas significa para mí y cómo cambia el viaje yendo en compañía del mejor copiloto del mundo.

Juan y Migas en el Camino Francés por León JUAN FRUTOS

Tras unos minutos de reflexión ante las cámaras, deposité la piedrecita con su nombre a los pies de las estatuas que coronan esta mítica colina. ¿Sabéis que, en la Edad Media, los peregrinos hacían testamento? Claro, no sabían si llegarían a su destino sano y salvos. No fue nuestro caso.

Ya sabéis que a Santiago de Compostela se puede llegar de muchas maneras. Hay decenas de rutas, incluso desde Europa. De hecho, Migas y yo hemos llevado a cabo muchas etapas del Camino de Santiago por Holanda, Alemania o Francia. En España, también hemos recorrido etapas sueltas, a nuestro aire. Siempre hemos tratado de buscar La soledad como sustancia inexorable en nuestro recorrido. Además, en nuestro caso, hemos realizado el Camino de Santiago por motivos espirituales, por ese “viaje interior” del que tanto se habla, así que la soledad es indispensable, lo que no quita haber conocido a gente fantástica en estos periplos trascendentales y compartido kilómetros de amistosa marcha, disertando sobre todo de plantas que veíamos o pájaros que escuchábamos, al responder a preguntas de improvisados compañeros de ruta.

En nuestro último viaje en autocaravana con destino a Santiago —en busca de Granada, ya sabéis— optamos por el Camino Francés en el tramo que discurre por León.

Os vamos a señalar las nueve etapas del Camino de Santiago Francés que atraviesan esta fabulosa provincia española.

Etapa 1: Sahagún-El Burgo Ranero Sahagún es de las principales paradas del Camino de Santiago. Fue una gran urbe medieval, como atestiguan sus múltiples monumentos y vestigios históricos. Esta etapa de unos 18 km termina en la pequeña villa del Burgo que debe toda su historia y legado a las peregrinaciones jacobeas, como bien demuestra la calle Real, llamada en tiempos, Camino Francés. Es una etapa llana y sin dificultad con paisajes abiertos y rurales. Si os digo la verdad, Migas me llevó corriendo toda esta primera etapa. Puente de piedra hacia la ermita de la Virgen del Puente, a las afueras de Sahagún TURISLEÓN

Etapa 2: El Burgo Ranero-Mansilla de las Mulas El Camino, desde El Burgo hasta Reliegos, es de unos 13 kilómetros y se presenta algo arduo y monótono para los peregrinos, ya que es uno de los más largos sin poblaciones, de todo el Camino. La monótona línea recta en el sendero propio de la Meseta Leonesa puede darnos un respiro con el paisaje que se ve hacia el norte, en el que se alzan las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Migas y yo concentramos esta etapa 2 con la 3, porque en apenas dos horas ya la teníamos superada. Murallas medievales de Mansilla de las Mulas TURISLEÓN

Etapa 2 Alternativa: Calzada del Coto-Mansilla de las Mulas Calzada del Coto es punto de referencia para proseguir el Camino, en este caso, por la vía Trajana hasta Calzadilla de los Hermanillos. Esta vía es una bifurcación del Camino Francés que discurre entre las localidades leonesas de Calzada del Coto (cerca de Sahagún) y Mansilla de las Mulas. Es una alternativa para los peregrinos que buscan un camino menos urbanizado. Es una etapa solitaria de algo más de 30 km de nivel moderado debido a la longitud, aunque el terreno es predominantemente llano. Requiere planificación. En una ocasión, encontramos a una peregrina alemana con los pies hecho trizas y nuestro botiquín hizo milagros. Lleva siempre un pequeño kit de primeros auxilios, ¡y agua! Ah, y buenas botas, las que uses a menudo, no vayas a estrenar un par como le pasó a esta chica. En Reliegos nos incorporaremos al Camino Francés. Migas, preparado para una nueva etapa del Camino de Santiago junto al equipo imprescindible del peregrino: mochila, botiquín, agua… y mucha lealtad. JUAN FRUTOS

Etapa 3: Mansilla de las Mulas-León Podríamos decir que es una jornada de transición que marca el fin de la extensa Meseta Central y la esperada llegada a una de las capitales históricas y culturales de la Ruta Jacobea: León. Es una etapa fácil, sin grandes desniveles ni dificultades técnicas reseñables. Como os dije, Migas y yo unimos la etapa 2 y la 3, la cual recorrimos sin dificultad en unas seis horas y tuvimos tiempo de disfrutar de pueblecitos como Arcahueja o Valdelafuente. Recuerdo que en León nos quedamos en un hotelito familiar en la Plaza Mayor y lo mejor fue el paseo matutino que dimos cuando todavía no estaban puestas las calles. A Migas le encantó. Plaza Mayor de León TURISLEÓN

Etapa 4: León-Hospital de Órbigo Atravesar la ciudad de León nos llevará tiempo, no por las distancias, sino porque en cada esquina vas a pararte para saborearla. No lo podrás evitar. Encontrar el Camino no tiene pérdida para los peregrinos debido a la efectiva señalización con conchas de bronce incrustadas en el suelo, que se complementan con las ya conocidas flechas amarillas. En esta etapa pasaremos de un entorno urbano y suburbano a las vastas extensiones agrícolas de la comarca del Órbigo, lo que vuelve a darnos una sensación de regreso al Camino más tradicional. Hospital de Órbigo es famosa por su impresionante puente medieval y su historia de caballeros y justas de por medio. Recreación histórica de las justas medievales en el puente de Hospital de Órbigo TURISLEÓN

Etapa 4 alternativa: desde La Virgen del Camino – Puente de Órbigo Si queremos encaminar nuestros pasos por el itinerario alternativo de Villar de Mazarife -más largo, pero más cómodo- debemos coger, poco después de abandonar la localidad de La Virgen, una bifurcación bien señalizada, rumbo sur… No os digo los grados, que suena presuntuoso, porque aquí vale simplemente si te digo “Desde La Virgen to´recto y a la izquierda. No tiene pérdida”. La variante es una ruta alternativa muy popular a la etapa principal que sigue paralela a la carretera N-120. Es más larga, pero a menudo se considera más pintoresca, cómoda y tranquila. Son 36 km frente a los 32 de la principal. Ambas rutas (la principal y la alternativa) se reúnen, de nuevo, poco antes de llegar a Hospital de Órbigo.

Etapa 5 – Hospital de Órbigo – Astorga Tenemos delante unos 16 km. La etapa del Camino Francés entre Hospital de Órbigo y Astorga es una ruta relativamente corta y fácil, que se adentra en la histórica comarca de la Maragatería y ofrece un cambio de paisaje con las primeras suaves colinas tras la llanura de la meseta. La etapa comienza en Hospital de Órbigo, cruzando el icónico Puente del Paso Honroso, famoso por las justas medievales del caballero Suero de Quiñones en 1434. Astorga es una ciudad monumental, centro neurálgico del Camino Francés y entrada a la Maragatería leonesa. Destaca por su bimilenaria historia que abarca desde su fundación romana (Asturica Augusta) en el 14 a. C hasta su florecimiento medieval. No te pierdas la Catedral y el Palacio Episcopal. El puente del Paso Honroso, en Hospital de Órbigo, uno de los más emblemáticos del Camino Francés. TURISLEÓN

Etapa 6 – Astorga – Rabanal del Camino El camino es, principalmente, en ascenso suave, ganando altitud gradualmente a medida que se avanza, porque vamos poniendo rumbo a los Montes de León. La arquitectura local de pueblos como Santa Catalina de Somoza es muy pintoresca y ofrece una visión de la cultura tradicional de los pueblos maragatos. Como en muchas otras localidades, la calle Real es la senda jacobea de esta localidad. La etapa finaliza en Rabanal del Camino, un pueblecito con una fuerte tradición jacobea, situado a los pies del Monte Irago.

Etapa 7 – Rabanal del Camino – Ponferrada La etapa del Camino Francés entre Rabanal del Camino y Ponferrada es una de las jornadas más emblemáticas y exigentes, a nivel físico, ya que implica cruzar los Montes de León y experimentar un ascenso duro, seguido de un descenso largo y pronunciado. Es, sin duda, la etapa más “deportiva” del Camino por León. Hay puntos míticos como en el entorno de Foncebadón que descansa sobre el fabuloso monte Irago; o la subida a la legendaria Cruz de Ferro, situada a 2 km de Foncebadón y techo de la ruta jacobea en la provincia leonesa. Son unos 35 km. Nuestra idea era hacerla en una jornada, pero Migas se rebeló y la hicimos en dos días. Rabanal del Camino, uno de los pueblos con más encanto del Camino Francés TURISLEÓN

Etapa 8 – Ponferrada – Villafranca del Bierzo Esta etapa costa de unos 24 km. Es una jornada de transición relativamente llana que atraviesa el corazón de la comarca leonesa del Bierzo. Se caracteriza por un paisaje de vega fértil, salpicado de viñedos y frutales, con las montañas como telón de fondo. Yo diría que la dificultad es de fácil a media. El terreno es llano o con desniveles muy suaves. La principal dificultad es la longitud y quizá el tramo final de entrada a Villafranca. Pero ya os digo que, tras la jornada del día anterior, esta os la coméis con patatas. Ah, una cosa personal: El camino sale de Ponferrada y deja atrás el imponente Castillo de los Templarios a los pies del río Sil. Estuve rodando aquí un documental llamado “El último templario”, en 2003. Entonces trabajaba en una pequeña productora y fui el guionista de aquel docu. Me encantó sumergirme en el mundo templario y rodar en este castillo fue conmovedor. Entrada principal del Castillo de los Templarios de Ponferrada, una joya del patrimonio medieval y parada imprescindible del Camino Francés a su paso por El Bierzo. TURISLEÓN