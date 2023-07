Camino de Santiago: lo que deberías saber antes de hacerlo

El de 25 de julio de 1643, el rey Felipe IV nombró al apóstol Santiago el Mayor como patrón de España. Desde entonces, los peregrinos debían hacer una ofrenda anual de 1.000 escudos al arzobispado de Santiago de Compostela. Sin embargo, lo de venerar al apóstol viene de mucho tiempo atrás. Desde el hallazgo de la tumba del apóstol en la Edad Media, miles de peregrinos, viajan a Santiago en cualquier época del año hasta llegar a la Catedral. Pero, ¿cuántos caminos hay? ¿Por qué la concha es típica de esta ruta? ¿Qué es la compostelana? ¡Descubrimos todo esto y más en Ahora o Nunca!

Como si propio nombre indica, el Camino de Santiago se llama así porque era el camino que debían de hacer los peregrinos para venerar el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela.

¿Por qué se peregrina hasta el templo? En 1222, el Papa Calixto extendió una bula papal en la que concedía el jubileo a todos los que peregrinasen a Santiago los años en los que su festividad se celebrase en domingo. Todos los caminantes que alcanzan el templo después de recorrer al menos 100 kilómetros obtienen desde entonces la indulgencia plenaria, es decir, el perdón absoluto de todos sus pecados.

Compostela, NO compostelana. ¿Cómo conseguirla?

La Compostela y no la “compostelana” es el documento que todo el mundo busca recibir después de hacer este viaje. La Compostelana como tal no existe, se trata de un error muy común y que no se sabe porque la gente lo llama así.

Para recibir este documento que certifica que se ha realizado el Camino de Santiago se deben cumplir tres requisitos: hacer el Camino con motivos religiosos o espirituales, haber recorrido cualquiera de las Rutas Jacobeas al menos 100km si es a pie o a caballo, o 200km si es en bicicleta y acreditar que se ha recorrido tal distancia.