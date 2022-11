Caminos de Santiago, entre el cielo y la tierra - El camino portugués | Documental en RTVE

El camino se inicia en Porto, que en palabras de José Saramago, más que una ciudad es "un estilo de color, un acierto, un acuerdo entre el granito y los colores de la tierra". De Porto sale el Camino de la Costa, que, con un trazado casi vertical atraviesan el norte de Portugal para alcanzar la orilla del Miño y dar el salto a tierras gallegas. Uno de ellos, por la línea de costa, que nosotros seguiremos, es la última de las variantes en ser reconocida como oficial, y la que más ha crecido porcentualmente en número de peregrinos desde 2018. Pasa por Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzím y Viana do Castelo, que junto al río Lima, es protagonista de los grandes descubrimientos portugueses. En Caminha, en la desembocadura del Miño, se mezclan lo medieval y lo turístico, mientras Valença do Minho, es el adiós al tramo portugués del Camino. Pontevedra, para hacer honor al dicho "da de beber a quen pasa" Y Padrón, la xacobea Iria Flavia, abre el Camino a las tierras de A Coruña