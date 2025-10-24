¿Sabes que la provincia de León es el territorio con más reservas de la biosfera... del mundo?

Migas y yo os seguimos contando nuestra última aventura juntos hasta el momento, ¿eh? Un viaje que nos llevó por la cordillera Cantábrica, el norte de Castilla y León, Galicia, Portugal, Islas Canarias…

Seguro que recordáis aquella jornada en la que Migas y yo nos adentrábamos en el Valle de Laciana, a la sazón, una de esas reservas a las que aludo en el título. De hecho, fue la primera Reserva de la Biosfera que designó la UNESCO en León por sus excepcionales características de su territorio.

Hoy me gustaría enumeraros los “siete reinos de la diversidad natural” que regala la provincia leonesa, un espléndido y extenso patrimonio natural que, pese a los trágicos incendios forestales vividos el pasado verano, mantiene su esencia en cada rincón; un lugar que hay que apoyar, ahora con más empeño si cabe, para que poco a poco, se vaya recuperando de aquellos tristes episodios.

Si os parece, vamos desgranando la provincia de este a oeste.

Picos de Europa ¿Sabes que este santuario natural alberga el 88% de las especies faunísticas de la Península Ibérica? Picos de Europa es el mayor macizo montañoso calizo de la Europa Atlántica y presenta una orografía muy contrastada con desniveles que, en León, van desde los 320 a los 2648 metros de altitud en Torrecerredo, la cima más alta de toda la provincia, con desfiladeros imponentes como el de los Beyos y la Garganta del Cares. Migas y yo lo hemos andado en numerosas ocasiones, incluso de noche. Sin palabras. Huelga decir que no debes echarte a la montaña si la desconoces. Tienes guías locales que son unas auténticas máquinas y te ayudarán a disfrutar de una jornada de senderismo, también extremo. Vista de los Picos de Europa desde un valle asturiano. Turisleón

Los Argüellos A Migas y a mí nos apasiona perdernos en Los Argüellos, un paraíso para los amantes de las cuevas y las simas; y ya ni os digo para los amantes de la geología. Podéis tener experiencias irrepetibles en cuevas como la de Valporquero, Llamazares o Barredo. Los impresionantes barrancos como las Hoces de Vegacervera o Valdeteja acompañarán nuestros pasos, al igual que los prados y pastizales donde resuena el campaneo del ganado. Zona crucial del oso pardo, endemismos como la perdiz gris y rapaces a mansalva, cerca de las aguas de los ríos Torío y Curueño, nos advierten de la biodiversidad de esta reserva. Por cierto, en los roquedos de estas abundantes corrientes de agua encontramos 15 de las 26 especies de murciélagos de la Península Ibérica. El perro Migas, del programa Senderos con Juan y Migas, junto a minerales hallados durante una excursión. JUAN FRUTOS

Alto Bernesga El Alto Bernesga es un espacio de increíble valor ecológico; su ubicación entre la España mediterránea y la España atlántica favorece las condiciones climatológicas de esta reserva. La pendiente altitudinal de esta zona protegida genera límites ambientales de elevadísima diversidad paisajística: pastizales de alta montaña con riscos calizos, canchales y pedrizas donde habitan el rebeco y aves como el águila real y el halcón; hayedos y abedulares con presencia de la perdiz pardilla, el lobo, el urogallo, el oso de manera ocasional y la liebre de piornal; sabinares, bosques de galería... Destaca el Faedo de Ciñera (premio 2008 al `Bosque mejor cuidado´ otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la ONG `Bosques sin fronteras´), el hayedo de Geras-Cabornera con sus más de 20 rutas señalizadas, y los encinares relictos del valle de Huergas y Llombera. Resérvate varios días para esta reserva, ¡nunca mejor dicho! Vista aérea del embalse de Arbás y su entorno montañoso en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, en León. Turisleón

Valles de Omaña y Luna ¿Sabéis que hay presencia humana en esta zona desde la Edad del Bronce? Lo atestiguan numerosos castros y el hallazgo más notable de la zona, el Ídolo de Rodicol, el principal vestigio de estos primeros moradores de la Reserva. También los romanos dejaron huella por estos lares, la impronta de sus calzadas, como la que atravesaba el valle de Luna facilitando el acceso al interior de la cordillera Cantábrica desde la ciudad de León. Estos valles ofrecen un enorme abanico de posibilidades tanto a nivel natural como cultural y etnográfico. Tienes un montón de rutas de senderismo de todos los niveles de dificultad y bien señalizadas, cuentas con vías de escalada, aguas termales, descenso de barrancos… Un poquito de todo. Por supuesto, bosques, de robles, hayas, abedules, sabinas y acebos. Carta educativa dedicada al haya común, incluida en la colección 50 árboles de España y Migas, de Naturaleza con Juan y Migas (RTVE / GENX).

Babia Este legendario territorio ha dado lugar a la famosa expresión “estar en Babia”, locución adverbial casi literaria en todo el mundo hispanoparlante y sinónimo de estar distraído. Aunque el origen de esta expresión aún no está claro, una de las teorías más curiosas difundida por Víctor de la Serna hace referencia a los Reyes de León, quienes iban a Babia para evadirse del trajín y de los dimes y diretes de la Corte. Los cortesanos intrigaban a sus anchas y, ante la ausencia de Sus Majestades, los súbditos leoneses se jactaban con la proclama: “El Rey está en Babia”, dando a entender que el Rey no quería saber nada de nada. Si algo destaca en Babia es la serenidad de sus valles y montañas tapizadas de infinitos pastos, la tranquilidad en la que nacen los ríos Luna y Sil y el amplio horizonte crestado de picos cubiertos de nieve. En Babia se localizan numerosos puntos de interés geológico derivados en su mayor parte del modelado glaciar y fluvial del paisaje. Uno de los más impresionantes se puede observar desde el Puente de las Palomas, donde se observa lo que se conoce como “captura fluvial” por la que el río Sil se terminó “anexionando” al río Luna. El desfiladero es, sencillamente, abrumador. Vista aérea de la laguna de Las Verdes, situada entre montañas calizas en la comarca leonesa de Babia. Turisleón

Valle de Laciana Recordaréis que, en uno de los capítulos de esta temporada pasada, Migas y yo recorrimos el Valle de Laciana a través del Camino Natural Vía Verde de Laciana. ¿Recordáis que casi sacamos el hacha? Al noreste de la provincia, flanqueado por un circo de cumbres en torno a 2.000 metros de altitud, el Valle de Laciana se ofrece como un edén de excepcional riqueza natural. Un paraíso en las alturas donde el río Sil y sus afluentes compartimentan un territorio de vital importancia para la supervivencia del oso pardo y el urogallo. Los recursos parecen no tener fin: castros romanos, cascadas, ermitas, chozos, tejos milenarios, lagunas y molinos... Y no olvidemos la estación invernal Valle de Laciana-Letariegos, donde puedes practicar esquí o snowboard en ochos kilómetros esquiables repartidos en nada más y nada mensos que catorce pistas de diferentes niveles. Migas y yo recorrimos el Camino Natural Via Verde de Laciana para hacernos una idea de la espectacularidad de esta impresionante comarca leonesa que nos dejó boquiabiertos.