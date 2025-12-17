¿Vas a viajar estas Navidades? Ponte un podcast y la distancia se te hará más corta

Llega Navidad y además de las compras, las luces y las fiestas de empresa toca también viajar para ver a la familia.

Entre viaje y viaje y entre turrones y mazapanes, los podcasts de RNE Audio ofrecen una oportunidad de diversión y entretenimiento para todos los públicos. Solo o en familia, olvida el estrés de las fiestas, abre los oídos y disfruta.

¿Cuántas veces has debatido sobre si es mejor el libro o la película? Ese es el objetivo de Versus, un rincón dedicado a conversar y, por qué no, a polemizar sobre las bondades de cada arte. Se trata de una entrevista a tres bandas donde personalidades destacadas de ambos mundos analizan junto a Pablo Tejeda una obra popular y se mojan sobre si prefieren la cinta o el libro.

Si disfrutas con los relatos históricos, el podcast Franco 4:58 te va a gustar. Se trata de una investigación en la que el periodista Javier Hernández reconstruye cómo fue y cómo se contó la muerte de Franco en RNE. 50 años después de la muerte del dictador, la radio pública ofrece una explicación sobre la distancia que hay entre lo que ocurrió y cómo se contó.

La periodista Neus Sala se carteó durante años con asesinos, violadores, atracadores, sicarios y otros criminales españoles. ¿Qué refleja sobre su personalidad su grafología y su forma de redactar? Esto es lo que nos cuenta la periodista en Correspondencia criminal, suma ya tres temporadas.

Para escuchar con los peques de la casa Los niños también pueden aprender y disfrutar en RNE Audio. De mano de El profesor Melorock se adentrarán en el fascinante mundo de la música pop, acercándose a estrellas actuales como Dua Lipa o Quevedo, pero también a celebridades consagradas de la talla de David Bowie o Bob Dilan. Toda una joya para niños y padres melómanos. En ¿Y si…?, los más pequeños son oyentes y protagonistas. Raquel Martín recoge sus dudas e inquietudes, así como las respuestas que ellos mismos aventuran. ¿Qué ocurriría si cayese un meteorito? ¿Y si nunca nos hiciésemos mayores? ¿Y si siempre fuera de día? Junto a distintos expertos, buscan la respuesta a su infinita curiosidad. Anatomía, biología, astronomía… Ciencia, en definitiva, explicada para los peques de la casa, es lo que ofrece Sapiensantes, donde los niños y niñas se interesan por lo que hacen los piojos dentro de la cabeza, por cómo funciona el metro o por el color de la sangre. Y en cada capítulo viven una aventura con Xaviera Torres, encargada de las explicaciones más locas y divertidas. Y si la ciencia puede ser para toda la familia, ¿por qué no la economía? En Econoclan, Chío Martínez explica conceptos generales como el Producto Interior Bruto (pib) o la inflación. Además, aclara de dónde sale el dinero de las tarjetas de crédito o qué significa invertir, entre otras dudas habituales.