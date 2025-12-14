Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 15 de diciembre: llegan noticias desde la corte

Luisa ha tomado la decisión de quitarse la vida antes de su juicio, que está cada vez más cerca: la joven intentará declarar lo que saben de Tomás, pero no está nada claro que surja efecto... por su lado, el duque y Don Hernando serán interpelados para ayudar. ¿Lo harán?

Por su parte, don Sebastián vuelve desde la corte trayendo a Leonardo noticias de su padre... que pueden cambiarlo todo.

Capítulo 315 del lunes 15 de diciembre Leonardo y Bárbara se besan de nuevo, aunque ella sabe que el destino no está de su lado. José Luis se distancia cada vez más de Victoria, a la que desprecia sin parar. El juicio a Luisa se aproxima… pero ante Alejo, ella sonríe como si nada pudiera tocarla. ¿Qué oculta realmente?

Capítulo 316 del martes 16 de diciembre A cinco días del juicio, Luisa revela a Adriana que nadie ha querido escuchar su confesión culpando a Tomás. Adriana alerta a todos y José Luis promete ayudar. Bárbara, decidida, pide a Leonardo que escriba a la única persona que podría salvarla… ¿responderá don Hernando de Guzmán?

Capítulo 317 del miércoles 17 de diciembre Irene suplica a Bárbara que se aleje de Leonardo, pues él aún pretende luchar por su amor. Mientras, Pepa lleva a Evaristo a ver a su madre, y a solas con él, Luisa se despide… como si ya supiera que no volverán a verse. ¿Será este su adiós definitivo?

Capítulo 318 del jueves 18 de diciembre El duque, tras ver a Irene rota, presencia en secreto el amor intacto entre Bárbara y Leonardo... y rabia por ello. Además, tanto José Luis como Victoria acuden a ver a Luisa, quien los desconcierta con su actitud. Y una nota inesperada llega a manos de Mercedes. ¿Qué contiene que tanto la inquieta?