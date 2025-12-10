Adiós a Robe Iniesta: el homenaje de 'Mañana más' en RNE
- "Extremoduro, para nosotros, siempre ha sido el mayor referente", ha asegurado el vocalista de Sanguijuelas del Guadiana
- En el programa especial han participado también otros artistas como Rozalén, Fermín Muguruza o Kike Babas
"Es capaz de nadar en el mar más profundo. Igual que un superhéroe, de salvar al mundo". Eso es lo que ha logrado durante sus 63 años de vida uno de los rockeros, compositores y genios de la música de la historia reciente de nuestro país: Robe Iniesta, vocalista y fundador de una de las bandas más conocidas de los últimos 30 años en España, Extremoduro.
Este 12 de diciembre hemos conocido la noticia de su fallecimiento y, en el programa Mañana más de RNE han rendido un homenaje al compositor de himnos tan grandes como "So payaso", "La vereda de la puerta de atrás" o "El hombre pájaro".
"Robe Iniesta es único, no hay nadie ni nada como él"
En Mañana más, Ángel Carmona ha asegurado si Robe Iniesta ha destacado a lo largo de las últimas décadas es porque "hay algo en esas canciones que hace que tú no puedas alcanzar nunca lo que él te está diciendo". Además, reconoce que la noticia de su fallecimiento "nos deja huérfanos en muchos sentidos".
Las letras que ha compuesto Extremoduro han sido un "refugio constante", ya que, según Carmona, encontramos en ellas a una persona que ha conseguido "llenarnos cuando nada tenía sentido". "Era capaz de llenar ese espacio con un montón de utopías y poesías", ha subrayado.
Carmona ha contado que en dos ocasiones tuvo la oportunidad de entrevistar a Robe y que siempre recurría a las mismas preguntas sobre libros y música, y el extremeño "nunca me dijo nada". En un momento como este, el presentador del programa ha querido recordarlo como "un tío único. No hay nadie ni nada como él".
Radio 3, los inicios de Robe en la música
Juanito Orejudo, técnico de Radio 3, ha querido retroceder en el tiempo y contar cómo fueron los primeros pinitos de Robe Iniesta en el mundo de la música. El extremeño se paseaba por los estudios y concedía alguna que otra entrevista para promocionar su primer disco. "Intentaba que su disco se escuchara y venía dándoselo a la gente, sin discográfica ni nada", ha explicado Orejudo.
Además, en esta etapa, Robe "estaba muy convencido de que su primer disco era muy bueno", pero como recuerda el técnico, al ser en ese momento desconocido "pues no le hacían mucho caso" y como él era uno de los pocos que lo escuchaban durante su visita por los pasillos "a mí me lo regaló".
Si hay otra persona que también ha visto crecer al extremeño en Radio 3 es Juan Manuel Sánchez, presentador de El vuelo del Fénix, que ha destacado el legado de Robe. "Todo el mundo coincide en el referente de una generación que se nos ha ido", ha apuntado.
"Alégrame esta amarga despedida": el adiós a Robe Iniesta entre amigos
- Rozalén
La primera artista que se ha querido sumar a esta despedida al vocalista de Extremoduro en Mañana más ha sido Rozalén, quien ha expresado su incredulidad ante la noticia: "No me lo puedo creer. Creo que estamos todos en shock" y ha admitido que a Robe "no he dejado de escucharlo en mi vida".
Si hay algo que la albaceteña ha querido destacar en la trayectoria del rockero es que cada vez hacía mejores discos, pese a que la gente suele empeñarse en pensar lo contrario y valorar más los inicios.
Mucha gente —reconoce la cantante— no logra entender por qué una cantautora se siente tan representada por Extremoduro. Sobre ello, la artista ha respondido: "A mí me ha influido muchísimo en muchas canciones".
- Miguelito, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba
Miguelito, de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, ha expresado su profundo agradecimiento "porque un milagro como este haya pasado por el mundo y, además, sea de mi tierra", subrayando la importancia que ha tenido para él la figura de Robe Iniesta.
En su intervención, también ha destacado que Extremoduro y, en concreto, Robe Iniesta "han sido el artista y la banda más underground y con menos apoyo de la historia de España", y ha asegurado que, pese a ello, considera que "son la banda más grande que ha tenido este país".
- Rulo y la Contrabanda
El cántabro ha querido recordar la primera vez que le vio en directo en una pequeña sala a las afueras de Santander. Logró colarse en el camerino e Iniesta, que estaba cambiándose de ropa, le firmó un disco.
Lo que sí ha mencionado Rulo es que ha estado muchas veces con él: "Pero apenas tengo fotos con él. No soy de pedirlas ni de coleccionar imágenes, pero sí momentos", ha contado en Mañana más.
- Sanguijuelas del Guadiana
El vocalista principal de Sanguijuelas del Guadiana, Carlos Canelada, ha resaltado el impacto que ha tenido la banda en sus vidas: "Extremoduro, para nosotros, siempre ha sido lo más grande y el mayor referente; siempre lo hemos dicho". Además, Carlos ha contado que, a la hora de componer nuevos temas, "mi forma de escribir tiene mucho que ver con las letras de Robe, claramente".
- Kike Babas
Una de las figuras más destacadas del rock urbano español ha contado que su primer recuerdo con Robe Iniesta se remonta a 1989, cuando, junto a su compañero Quique, fingieron tener un programa de radio para poder contactar con Iniesta y conseguir una entrevista con él y la ansiada maqueta de Extremoduro. Además, Babas ha detallado cómo fue esa quedada en la Puerta del Sol, en Madrid: "No llevábamos grabadora. No recuerdo ni qué preguntamos. Solo me acuerdo de que me dijo que le gustaban Leño y AC/DC". Desde ese momento, Kike Babas cuenta que empezó una relación de amistad que duró "el resto de su vida y de la mía".
Kike Babas ha añadido que, por encima de todo, lo que se le queda es "una soledad inmensa, una tristeza enorme y para siempre". También ha querido subrayar que le dejan un gran legado con esas canciones que "quizá sean el mejor sinónimo de poesía y música", para terminar diciendo: "Es decir, Rober Iniesta".
- Fermín Muguruza
Además, Fermín ha relatado cómo fue su último encuentro con Iniesta, durante la última gira de Extremoduro, cuando la banda actuó en Irún. Ha explicado que, al ser "en casa", aquel momento tuvo un significado especial.
Según ha contado, vio a Iniesta "mejor que nunca" y compartieron un rato "muy bonito". Después, ambos siguieron en contacto por mensajes, en unos días en los que Fermín acababa de anunciar que había agotado dos fechas en Bilbao y preparaba su propia gira.