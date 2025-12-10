Adiós a Robe Iniesta: el homenaje de 'Mañana más' en RNE

"Es capaz de nadar en el mar más profundo. Igual que un superhéroe, de salvar al mundo". Eso es lo que ha logrado durante sus 63 años de vida uno de los rockeros, compositores y genios de la música de la historia reciente de nuestro país: Robe Iniesta, vocalista y fundador de una de las bandas más conocidas de los últimos 30 años en España, Extremoduro.

Este 12 de diciembre hemos conocido la noticia de su fallecimiento y, en el programa Mañana más de RNE han rendido un homenaje al compositor de himnos tan grandes como "So payaso", "La vereda de la puerta de atrás" o "El hombre pájaro".

"Robe Iniesta es único, no hay nadie ni nada como él" En Mañana más, Ángel Carmona ha asegurado si Robe Iniesta ha destacado a lo largo de las últimas décadas es porque "hay algo en esas canciones que hace que tú no puedas alcanzar nunca lo que él te está diciendo". Además, reconoce que la noticia de su fallecimiento "nos deja huérfanos en muchos sentidos". ““ Las letras que ha compuesto Extremoduro han sido un "refugio constante", ya que, según Carmona, encontramos en ellas a una persona que ha conseguido "llenarnos cuando nada tenía sentido". "Era capaz de llenar ese espacio con un montón de utopías y poesías", ha subrayado. Carmona ha contado que en dos ocasiones tuvo la oportunidad de entrevistar a Robe y que siempre recurría a las mismas preguntas sobre libros y música, y el extremeño "nunca me dijo nada". En un momento como este, el presentador del programa ha querido recordarlo como "un tío único. No hay nadie ni nada como él".

Radio 3, los inicios de Robe en la música Juanito Orejudo, técnico de Radio 3, ha querido retroceder en el tiempo y contar cómo fueron los primeros pinitos de Robe Iniesta en el mundo de la música. El extremeño se paseaba por los estudios y concedía alguna que otra entrevista para promocionar su primer disco. "Intentaba que su disco se escuchara y venía dándoselo a la gente, sin discográfica ni nada", ha explicado Orejudo. Robe Iniesta en solitario Además, en esta etapa, Robe "estaba muy convencido de que su primer disco era muy bueno", pero como recuerda el técnico, al ser en ese momento desconocido "pues no le hacían mucho caso" y como él era uno de los pocos que lo escuchaban durante su visita por los pasillos "a mí me lo regaló". Si hay otra persona que también ha visto crecer al extremeño en Radio 3 es Juan Manuel Sánchez, presentador de El vuelo del Fénix, que ha destacado el legado de Robe. "Todo el mundo coincide en el referente de una generación que se nos ha ido", ha apuntado.