Ignacio Escolar, sobre el vértigo de dirigir un periódico: "¿Quién contrata a un exdirector?"

Desde pequeño, Ignacio Escolar (1975, Burgos) tuvo claro que quería ser periodista. Hijo de dos "plumillas", su casa era, como él cuenta, un "ir y venir" de periódicos e información. Muy pronto vio a su padre, Arsenio, planificar las portadas de los distintos medios que él dirigió y tuvo claro que su destino era ese. Director de un periódico de tirada nacional a los 31 años y creador de otro online, ha sido el responsable de poner patas arriba en varias ocasiones la política nacional. Su pasión por el mundo de internet y la música, entre otros aspectos de su vida, los repasa junto a Lara Siscar en el nuevo programa de En Primicia.

Su exclusiva más sonada: la trama 'Gürtel' En 2015, elDiario.es llevaba tres años en funcionamiento. Por aquel entonces estalló la 'Gürtel', una trama de financiación ilegal del Partido Popular que marcó el fin del gobierno de Mariano Rajoy. El principal imputado del caso, Francisco Correa, era un completo desconocido para la opinión pública, pero no para Ignacio Escolar. Él y su compañero y jefe de Política del medio, Gonzalo Cortizo, se reunieron en 2013 con Correa y Pablo Crespo, su número dos, en un hotel de Madrid. En una tensa comida, en la que líder de la trama se mostró desconfiado —"Tú me has llamado ladrón por televisión", le echó en cara a Escolar—, se acordó que Crespo concedería una entrevista a elDiario.es, como así fue. En 2015, Francisco Correa cambia de abogado y le recomienda hacer una confesión para llegar a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones. Si era pública, mejor, y es entonces cuando surge el nombre de Ignacio Escolar. Recuerda que fue a su casa de Sotogrande (San Roque, Cádiz) y "me acabó contando muchas cosas", explica el periodista. Por ejemplo, cómo eran las reuniones entre los empresarios y los dirigentes del PP: siempre con intermediarios. "Es un poco como Moby Dick: cazar la ballena blanca", analiza Escolar sobre la situación que se le presentaba. Lara Siscar entrevista al periodista Ignacio Escolar. 'En Primicia' Pasados unos meses, Correa volvió a desaparecer. En la revista Interviú publicaron que su silencio fue comprado "por un coche lleno de dinero". Ignacio Escolar aún guardaba su confesión, los documentos que le entregó el empresario donde se explicaba todo, así que decidió publicarlos. En momentos así, como le explica a Lara Siscar, no descansa bien. "No duermo obsesionado con revisarlo todo otra vez", sostiene, pero tiene claro que este tipo de periodismo tiene "buenas consecuencias para la sociedad".

Periodismo y música: sus grandes pasiones Su contacto con el periodismo era inevitable. "Era muy preguntón", recuerda su padre, Arsenio Escolar. Pronto comenzó a escribir relatos y poemas. Sus primeras experiencias profesionales llegaron de la mano de El Mundo y La Voz de Almería, en este último como becario. En Madrid no paró de trabajar: pasó por la extinta revista MUOVE, donde acabó como subdirector, y tuvo una sección sobre internet en los informativos de Telecinco. Recuerda que para muchos lo digital era una "marcianada" y "una cosa pasajera". Él sí apostó por ello y creó un blog. Al principio hablaba de tecnología, pero los temas acabaron virando hacia la política "y me cambió mi carrera profesional". En esos años, el tiempo lo repartía entre la música y las redacciones. Estuvo tocando en varios grupos, pero con Meteosat ganó cierto reconocimiento, como recuerdan el productor Fino Oyonarte y su propio padre. Tras tocar una noche en Salamanca, decidió dejarlo. "Yo creo que llegamos a nuestro tope", comenta. El grupo, según cuenta, no se volvió a juntar más, pero el pasado 6 de diciembre, días antes de la emisión del programa En Primicia, Meteosat dio un concierto 25 años después de su parón musical.

El nacimiento de Público El 26 de septiembre de 2007, a sus 31 años, se convertía en uno de los directores de periódico más jóvenes de nuestro país. Ese día nacía Público, un diario de tirada nacional. Cuando le propusieron el puesto se sintió abrumado. "Me da un vértigo enorme. Tengo la sensación de que va a acabar mal, pero no puedo decir que no. Tengo que ir allí e intentarlo", se decía a sí mismo. En un contexto en que los medios en papel se estaban hundiendo, se juntó con el periodista Jesús Maraña para intentar mantener ese barco a flote. Ignacio Escolar narra sus comienzos en el periodismo. En Primicia Su primer número, que llevaba en portada al número uno de la banda terrorista ETA de aquel entonces, desató la primera llamada. Era Alfredo Pérez Rubalcaba, pero no fue el único telefonazo que recibieron. Los desencuentros con el editor, Ernesto Ekaizer, eran continuos, especialmente tras tener información contradictoria sobre la posible dimisión de Mariano Rajoy. "No nos entendimos trabajando en equipo", sostiene Escolar. Pese a la salida de Ekaizer, la relación con los dueños de Público se enfrió y decidió que era hora de marcharse. Entonces llegó el vértigo por segunda vez: "¿Quién contrata a un exdirector?". Y fue cuando decidió fundar su propio medio.

La redacción de elDiario.es Ignacio Escolar tuvo claro que con este nuevo proyecto no debía depender del papel. En 2012, una docena de personas, ocho de ellas periodistas, se lanzaron a la creación de elDiario.es. "Era un periódico que tenía más ambiciones que medios para llevarlo a cabo", recuerda Escolar. La primera publicación, de hecho, la hicieron desde una cafetería. En la actualidad, más de un millón y medio de personas les leen cada día, diluyendo la barrera entre prensa escrita y digital. "Ahora somos el hermano mayor", comenta. La primera gran exclusiva llegó en diciembre de 2013 con las "tarjetas black". Aunque la noticia pareció pasar desapercibida, fue clave para que Caja Madrid (actual Caixabank) promoviera una auditoría interna. No solo eso: sirvió para sacar a la luz los nombres y apellidos de quienes se beneficiaron. Miguel Blesa, quien fuera presidente del consejo de administración de la caja en esos años, se suicidó, un hecho que dejó muy tocado a Ignacio Escolar. "Si yo supiera que la consecuencia es una vida, me costaría muchísimo [publicar una información]. No sé si sería capaz", reconoce. Lara Siscar e Ignacio Escolar en la redacción de 'elDiario.es'. 'En Primicia' Otro de los casos más comentados fue el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, acusada de adquirir el título de un máster sin cursarlo. En marzo de 2018, a Raquel Ejerique, una de las periodistas de elDiario.es, le llegó un sobre con información de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Cuando la publicaron, la dirigente del PP amenazó con imponerles una "querella criminal". Ejerique afirma que en el periódico tenían la certeza de que existía "una operación en marcha para salvarla a costa de lo que sea". Si Ignacio Escolar se para a pensar sobre el futuro, apunta a que hoy en día el periodismo vive en un contexto paradigmático: "Mejor información, gente peor informada". A ello se une la irrupción de la inteligencia artificial, que implica una mayor revisión de los materiales a la hora de publicarlos. Para él, "la única manera de servir a los lectores de verdad es depender de los lectores". En su caso, 100.000 socios mantienen a elDiario.es.