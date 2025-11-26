Nacho Carretero desvela la felicitación más inesperada de un expresidente por su libro 'Fariña'

Desde bien pequeño sabía que quería escribir, que quería viajar y recorrer el mundo. Nacho Carretero es escritor, periodista y reportero; es también el autor del libro Fariña que, dice, le cambió la vida. Se lo cuenta a Lara Siscar en una nueva entrega del programa En Primicia, que vuelve donde empezó todo, a Galicia, la tierra de Carretero.

"Desde muy joven veía cómo en otros lugares del mundo se hablaba del fenómeno criminal, del narcotráfico. Veía lo que me rodeaba y decía, ¿por qué aquí en Galicia no hacemos eso? Y en un momento dije, pues venga, vamos a empezar". Así cuenta Nacho Carretero cómo comenzó a escribir su primer libro que después, en 2018, acabaría convirtiéndose también en una exitosa serie de televisión.

Lara Siscar y Nacho Carretere, 'En Primicia'

"Sito Miñanco nos hizo saber que le gustó", cuenta el periodista y escritor. Asegura que el narcotraficante, en el momento de su detención, tenía una primera versión del guion de la serie en su mesita de noche. "Casi prefiero no saber cómo tenía el guion". La expectación de los narcotraficantes ante la salida de la serie Fariña era máxima. Precisamente, para hacer el libro y también la serie tuvo que haber reuniones con narcos, con policías, es decir, con todos las partes implicadas en la historia. "Nacho me propuso ir a conocer a una de las personas con las que él había hablado. Estuvimos comiendo y bebiendo, y de ahí nacen las comidas que nosotros reflejamos en Fariña en las que se reúnen los narcotraficantes, en las que toman churrasco", cuenta Ramón Campos, productor y guionista de la serie.

Un libro que lo cambió todo El libro y posteriormente la serie cambiaron la vida de Nacho Carretero, pero también sirvieron para cambiar la percepción que la ciudadanía tenía sobre los narcotraficantes. "En Galicia, los narcotraficantes no se tenían percibidos como delincuentes. Al final eran vecinos, alcaldes de pueblos, empresarios...", asegura Carretero. En la misma línea se manifiestan algunas personas como el juez Baltasar Garzón, que tuvo un papel principal en la lucha contra el narcotráfico en Galicia. "Había gente que me conocía más por Fariña que por haber metido preso a Pinochet", una afirmación que nos da una idea del éxito del libro y de la serie.

La reacción más inesperada El presidente del Gobierno en aquel momento, Mariano Rajoy, se lo leyó y parece que disfrutó el libro de Nacho Carretero. El autor no lo esperaba, pero recibió una carta del propio expresidente agradeciéndole su trabajo. "Muchas gracias por Fariña. Ya lo he leído. Está muy documentado. Me imagino que te habrá llevado su tiempo y es una buena aportación. Ojalá no tengas que escribir sobre eso nunca más. Sería una buena noticia. Un fuerte abrazo". Estas son las palabras de Mariano Rajoy, algo que el autor de la obra agradece. "Más allá de concordancias o discordancias políticas, que el presidente del Gobierno se tome la molestia de mandarte una carta y felicitarte por el trabajo, a mí personalmente me hizo ilusión". La otra cara de la moneda es la incertidumbre y desasosiego que sufrió Nacho Carretero cuando prohibieron su libro. El exalcalde de O Grove, Alfredo Bea Gondar, denunció en 2017 al autor y a la editorial, acusándolos de injurias y calumnias. Como medida cautelar, se secuestró el libro, aunque después la justicia le dio la razón a Carretero y Fariña volvió al mercado con más fuerza si cabe. "No sabía qué significaba secuestrado. No podía concebir que prohibiesen el libro, que nos hiciesen pagar un solo euro, o que nos hiciesen cambiar una sola línea". "No podía concebir que prohibiesen el libro" Otro punto de inflexión para Nacho Carretero fue cuando dejó Galicia y el periodismo deportivo en RNE para comenzar una nueva vida en Madrid. Ahí, trabajando en un periódico, le ofrecieron junto a otro compañero viajar a Florida, al Corredor de la Muerte, para entrevistar a Pablo Ibar, acusado de matar a tres personas en Estados Unidos. Carretero cuenta la implicación que le supuso el caso y cómo se tuvo que apartar en un momento dado. Además, reconoce haber cometido algunos errores publicando ciertos datos que Pablo Ibar y su pareja querían mantener en secreto. "Son líneas que cruzas sin querer [...] Me alejé, y aunque mantengo el contacto, decidí no seguir en el caso". De toda esta experiencia nació un nuevo libro: En el Corredor de la Muerte.

Denuncia del crimen organizado El protagonista de esta nueva entrega de En Primicia es también un reportero internacional. "Me fui a hacer voluntariado a Palestina, a Guatemala o a la India, y disfrazado de voluntariado, que también hacía, me traía un reportaje e intentaba venderlo". Su primer reportaje internacional fue sobre un teatro en la ciudad palestina de Yenín. Además, Carretero, junto con el periodista Alfons Rodríguez, cubrió los veinte años del genocidio de Ruanda. Cuenta que es difícil mantener el contacto con muchas de las personas que ha conocido en los distintos países en los que ha estado, pero sí que hay excepciones. Una de ellas es un chico de Sierra Leona al que Carretero conoció en una cárcel juvenil y tiempo después, le ayudó a pagar los estudios; hoy está en camino de ser ingeniero informático. "Está aprovechando cada ayuda que le doy. Una vida que estaba abocada a la calle, a la nada… y que va a ser una vida plena. Me alegro mucho que vaya a ser así", afirma el periodista. Ya de vuelta a casa, este periodista y escritor ha querido reflejar el problema que supone el crimen organizado en una parte del país, como es la Costa del Sol. En 2021 publica, junto con Arturo Lezcano, el reportaje Marbella, sede global del crimen organizado, donde se refleja que toda esta zona tiene otra cara ajena completamente al glamour. Visibilizar todo esto ha generado algunas reacciones positivas. "Poner luz sobre las miserias tiene un efecto y darle recorrido mediático tiene una consecuencia. Si refuerzan aquí la vigilancia policial o si la administración reacciona, está claro que servía para algo", asegura Carretero. Además, cuenta cómo llegaban a los "malos": era, principalmente, a través de los abogados. De ese reportaje surgió la serie Marbella, protagonizada por Hugo Silva, donde se pone de manifiesto cómo funciona todo el aparato delictivo en esta zona.