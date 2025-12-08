Richard Gere en tres peliculones que demuestran por qué siempre será el rey del cine romántico

Aunque en los últimos años haya cambiado de tercio y se haya alejado de los héroes románticos que encarnó en el pasado, adentrándose en el cine dramático y profundizando en su faceta humanitaria, Richard Gere siempre será para el público ese galán que conquistó a Julia Roberts, Diane Lane o Jodie Foster en películas como Pretty Woman o Sommersby. Ya sea en la comedia romántica o en romances sin margen para las risas, el del estadounidense es uno de los rostros más destacados del género, que ha dominado durante décadas.

RTVE redescubre algunos de los papeles más famosos de Richard Gere en el cine romántico con un ciclo de tres películas. En el catálogo de RTVE Play podrás disfrutar de ¿Bailamos?, Oficial y caballero y Noches de tormenta ¡y además totalmente gratis! Suscríbete a la plataforma y reencuéntrate con las historias de amor más entrañables de Richard Gere.

¿Bailamos? Ocho años después de que el mundo cayese rendido ante la japonesa Shall We Dansu? −fue un fenómeno absoluto en el país del sol naciente, recaudó más de nueve millones de dólares en Estados Unidos y brilló entre la crítica− Hollywood reinterpretó su historia con un trío de ases: Richard Gere, Susan Sarandon y Jennifer Lopez. En la cinta, Richard Gere interpretaba a John Clark, un abogado adicto al trabajo cuya vida da un giro inesperado cuando se apunta a clases de baile. A medida que supera su torpeza, se da cuenta de que su pasión por el baile es mayor que la atracción que siente por la bailarina Paulina, a la que da vida Jennifer Lopez. John oculta sus clases a todo el mundo, empezando por su mujer, Beverly (Susan Sarandon). El baile está muy presente en la cinta. Jennifer Lopez ya tenía una amplia experiencia en la materia, pero a Richard Gere le costó algo más hacerse a la danza. Así se lo contaba Peter Chelsom, el director de la película, a BBC News: "Jennifer es una gran bailarina, pero aun así tuvo que trabajar mucho. Practicaba el vals durante una hora y le dolían lugares que nunca supo que tenía. Richard, que no está formado en danza, hizo tres horas todos los días durante cuatro meses". Cine internacional Cine - ¿Bailamos? Richard Gere, Jennifer Lopez y Susan Sarandon protagonizan esta comedia romántica en la que Gere da vida a un abogado que descubre su pasión por el... Ver película

Oficial y caballero Si hablamos de Richard Gere, es imposible no detenerse en Oficial y caballero. La estrenó en 1980, cuando tenía poco más de 30 años y acababa de protagonizar American Gigolo. Su carrera estaba despegando, y a ello contribuyó Oficial y caballero. Gere llegó a la película un poco de rebote: Douglas Day Stewart la había escrito pensando en que John Travolta se metiera en la piel de Zack Mayo, pero la estrella de Fiebre del sábado noche rechazó el papel y al final se lo quedó Richard Gere. Richard Gere lo dio todo por convertirse en aquel joven que llega a la Escuela Naval de Oficiales con la esperanza de convertirse en piloto. "Aprendí kárate, rodaba 12 horas y luego hacía otras dos horas de kárate", recordaba al hablar con la web de los Globos de Oro. El esfuerzo dio resultado, y no solo en lo que a entrenamiento respecta. El éxito de Oficial y caballero fue brutal. La película no tenía mucho presupuesto para ser una superproducción de Hollywood, pero superó los 120 millones de dólares en taquilla. Eso por no hablar de lo que supuso en la temporada de premios. Ganó tres premios Oscar, dos Globos de Oro, un BAFTA… Los Globos de Oro también nominaron a Richard Gere, que firmó uno de sus papeles más memorables. Cine de siempre Cine - Oficial y caballero Zack Mayo (Richard Gere), aspirante a oficial naval con dificultades para adaptarse a la disciplina militar, se enamora de Paula Pokrifki (Debra Wi... Ver película