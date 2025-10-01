El día que Richard Gere acabó en casa de Imanol Arias: “Condujo a 140 kilómetros por hora"

Late Xou con Marc Giró recibió a Imanol Arias y María Barranco, que vuelven a compartir escenario en la representación de "Mejor no decirlo". Una función llena de humor que pone a prueba a un matrimonio con muchos años de convivencia. Su fórmula imbatible: saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Pero qué sucedería si por una vez en la vida se plantearan decir absolutamente todo?

Imanol Arias y María Barranco, haciendo honor al nombre de la obra, aprovecharon su visita en el Late Xou para hacerse confesiones que no sabían el uno del otro. ¡Te lo contamos!

¿Cómo acabó Richard Gere en casa de Imanol?

En un momento de la entrevista, Marc Giró desveló que Imanol Arias había tenido en su casa a nada menos que al actor Richard Gere. Fue en una gala en honor al dalái lama en la Joy Eslava de Madrid. El intérprete, acompañado de Sofía de Habsburgo, compartió mesa con Ana Obregón, Pastora Vega y el mismo Imanol Arias.

En un punto determinado de la noche, Richard Gere se aisló del evento. Fue entonces cuando se acercó a Pastora Vega y le dijo de ir a algún lugar más tranquilo a tomar algo. Pastora miró a Sofía de Habsburgo y le insinuó que el lugar más tranquilo al que podían ir era a su casa. Sin tiempo que perder, Richard Gere organizó la operación: Pastora y Sofía irían en el coche oficial escoltado por la policía de Madrid, mientras que Imanol y él irían en el coche personal del actor español.

Cuando llegaron al aparcamiento, Richard Gere, fascinado por lo que veía, confundió el Seat Ibiza de Imanol con un Porsche, y tras otra confusión por culpa del idioma, el estadounidense acabó sentado al volante del vehículo. La policía, en vez de seguir el coche oficial donde iban Pastora y Sofía, les siguió a ellos, y Gere se puso a 140 kilómetros por hora por las calles de Madrid. La noche acabó sin ningún incidente, y en alguna ocasión en que se han vuelto a encontrar, el actor sigue recordando ese día.

