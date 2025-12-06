Muriel Romero: "En la danza hay más mujeres que hombres, pero en la dirección no"

Muriel Romero es la directora de la Compañía Nacional de Danza. “Aunque en la danza hay muchas más mujeres que hombres, en los cargos de dirección no ocurre lo mismo”, reconoce. Es la tercera mujer que la dirige después de María de Ávila en 1983 y Maya Plisétskaya en 1987.

Inició sus estudios de danza clásica, danza española y música guiada por Alicia Monteagudo Ros. A los 11 años ingresó en la Escuela del Ballet Nacional de España, entonces dirigida por María de Ávila. “Cuando mi madre me preguntó si quería ir a Madrid, dije que sí. Siempre he tenido un espíritu aventurero”, recuerda.

Más adelante continuó su formación con Lola de Ávila, mientras realizaba en paralelo la carrera de danza clásica. Con tan solo 14 años obtuvo el Primer Premio Nacional de Danza Clásica en el Concurso Ciudad de Barcelona y, un año después, el Prix du Paris en el prestigioso concurso internacional Prix de Lausanne. Entró en la Compañía Nacional de Danza con 16 años y tiempo después llegó a ser primera figura del Ballet de la Ópera de Munich.

20.53 min Atención Obras - Entrevista a Muriel Romero