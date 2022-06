59:32

Foto: Agathe Poupeney Fondo: Ópera National de París

Comenta G. Balanchine en el libro "101 argumentos de grandes ballets" lo siguiente: "NO haré más comentarios. El ballet no está hecho para las palabras. Las palabras, por muchas que sean, no pueden sustituir lo que cualquiera puede ver en el teatro. Abran los ojos, los oídos, los corazones, la imaginación. Todos somos más felices cuando admitimos las posibilidades de un nuevo conocimiento a través de las artes. Las artes ponen de manifiesto la gloria que podemos alcanzar como seres humanos, perfeccionándonos como los dones divinos que algunos tienen la suerte de poseer". Abramos nuestros ojos, oídos, corazones e imaginación a este genio que fue G. Balanchine y disfrutemos de una noche de estrellas en Danza en Armonía