Rita Bullwinkel y ocho furiosas boxeadoras adolescentes en 'Golpe de luz', la novela finalista de los Pulitzer
- La escritora californiana, también editora de la revista McSweeney's, presenta su nueva novela Golpe de luz
- Rita Bullwinkel imagina la vida de unas jóvenes boxeadoras en el fin de semana de un importante torneo
Ocho boxeadoras adolescentes. Un torneo en un fin de semana. Máxima presión. Julio. Calor sofocante. Competición. Amistad. Tiempo que se acelera y se detiene. Un trofeo que solo será para una. Ese es el punto de partida de Golpe de luz (Sexto Piso / La Segona Perifèria), la nueva novela de la norteamericana Rita Bullwinkel, finalista del premio Pulitzer en 2025.
La rivalidad que surge entre ellas también deja espacio para la amistad, la camaradería y esa observación minuciosa propia de la adolescencia. Bullwinkle estructura de forma quirúrgica el texto, con un capítulo dedicado a cada pelea, que explora la historia y origen de cada boxeadora. También hay una incursión en el futuro imaginado de cada una de ellas. Cada chica viene de una ciudad, barrio y familia muy diferentes. Sus diferentes motivaciones y ambiciones sumergen al lector en una experiencia apasionante.
Amistad, rivalidad y clases sociales
En el primer capítulo de la novela se pone de manifiesto cómo las diferentes clases sociales aportan ventajas a unas u otras jóvenes. «Los jueces tratan a la familia de Artemis como a amigos de toda la vida, algo que, en el boxeo, resulta especialmente irritante porque las zonas grises en las decisiones arbitrales suelen ser grandes, y si sabes que un juez tiene una relación especial con una participante no puedes dejar de pensar: me están tangando, no voy a pasar de aquí, ojalá tuviese unos padres que pudieran faltar al trabajo, que no trabajaran, que pudieran venir a verme ganar».
Combate tras combate, Bullwinkel dibuja los deseos y razones de las deportistas, que han hecho grandes sacrificios a cambio de ese instante efímero de gloria: alzarse con el trofeo ‘Hijas de América’. Sus historias hablan de estatus, de relaciones familiares, del salto a la vida adulta, tan complicado y amargo muchas veces, y de la amistad.
“Soy una lectora obsesiva y omnívora“
Golpe de luz es también una exploración sutil y magistral de la extrañeza que supone intimar físicamente con otro cuerpo justo en el momento de enfrentarlo, medirlo y resistirlo. En esos instantes cada deportista vislumbra lo que el triunfo podría suponer para su vida. «Escribir es un intento de cambiar el futuro», cuenta Rita Bullwinkel a Óscar López en su entrevista en Página Dos. «Soy una lectora obsesiva y omnívora, y sé que el acto de leer transforma el tiempo. Puede expandir como ninguna otra actividad los minutos de vida que pasamos en el mundo», concluye la autora.
Rita Bullwinkel (Santa Clara, 1988) fue nominada al Booker Prize en 2024. Actualmente, es profesora de escritura creativa en la Universidad de San Francisco. Su trabajo ha sido publicado en revistas literarias como The White Review, BOMB, Guernica o NOON. Desde 2024 es la editora de McSweeney’s Quarterly, una prestigiosa revista fundada por David Eggers y para la que han escrito autores consagrados y emergentes como Joyce Carol Oates, Jonathan Lethem, Michael Chabon, David Foster Wallace, Ann Beattie o Rebecca Curtis.