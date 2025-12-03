Rita Bullwinkel y ocho furiosas boxeadoras adolescentes en 'Golpe de luz', la novela finalista de los Pulitzer

Ocho boxeadoras adolescentes. Un torneo en un fin de semana. Máxima presión. Julio. Calor sofocante. Competición. Amistad. Tiempo que se acelera y se detiene. Un trofeo que solo será para una. Ese es el punto de partida de Golpe de luz (Sexto Piso / La Segona Perifèria), la nueva novela de la norteamericana Rita Bullwinkel, finalista del premio Pulitzer en 2025.

La rivalidad que surge entre ellas también deja espacio para la amistad, la camaradería y esa observación minuciosa propia de la adolescencia. Bullwinkle estructura de forma quirúrgica el texto, con un capítulo dedicado a cada pelea, que explora la historia y origen de cada boxeadora. También hay una incursión en el futuro imaginado de cada una de ellas. Cada chica viene de una ciudad, barrio y familia muy diferentes. Sus diferentes motivaciones y ambiciones sumergen al lector en una experiencia apasionante.