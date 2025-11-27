¿Es la IA solución o causa del aumento de la soledad en los jóvenes? ‘Literal’ analiza el papel del algoritmo en ‘los problemas adolescentes’

El último episodio de Literal aborda un tema delicado: el preocupante aumento de la soledad entre los jóvenes. Y la irrupción de la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Emilio Doménech (Nanísimo), Alba Leiva (El Orden Mundial), Rodrigo Taramona (experto en tecnología) y Claudia Pradas (psicóloga), abordan este apasionante tema y sus consecuencias entre la Generación Z.

Claudia Pradas y Rodrigo Taramona conversan sobre IA y soledad RTVE Play

La soledad, un problema que crece entre los jóvenes Para empezar, los analistas de Literal, ponen en relieve el que es uno de los grandes problemas de los adolescentes: se sienten solos. Al menos esto es así para 1 de cada 4 jóvenes, según varios estudios publicados. Para Rodrigo Taramona “La soledad ha pasado de ser un problema que se atribuía a la gente mayor, a ser algo de la juventud. Ahora el grupo más afectado es el de 16 a 29 años”. Pero, ¿Qué es la soledad? La psicóloga Claudia Pradas diferencia entre la soledad transitoria, como puede ser una duelo por la ruptura de una pareja, a la genérica “sentirse solo no es lo mismo que estar solo… puedes tener la sensación de que nadie te está acompañando emocionalmente”. El debate además incide en el matiz de la soledad no deseada, que conlleva, según Pradas, a problemas de autoestima “¿el problema seré yo?”.

Perfil más afectado por la soledad no deseada Es importante acotar los perfiles de quienes se sienten solos. Alba Leiva asegura que afecta especialmente a los jóvenes con problemas de salud física o mental, desempleados o personas que han sufrido acoso escolar y laboral “la gente que se siente en los márgenes o colectivos minoritarios, tiende a sentirse más sola”. Claudia Pradas añade que en su experiencia como psicóloga clínica se ha encontrado “más mujeres jóvenes”.

Las redes sociales… ¿son culpables? Esta pregunta lanzada por Emilio Doménech “ha abierto un melón” interesante en el último episodio de Literal. Y frente a lo que se suele pensar, Rodrigo Taramona apunta a que existen estudios que no ven relación entre los algoritmos y el aumento de la soledad. El propio Nanísimo rompe una lanza en favor de las redes y reconoce que durante un momento de su vida fueron un refugio cuando sufrió acoso escolar “era el lugar donde podía encontrar una comunidad y sentirme menos solo”. Una idea que no comparte Alba Leiva y pone de ejemplo la aparición de Tuenti a principios de los años 2000 “el instituto se trasladaba a Tuenti. Si tenías muchos amigos eso se veía reflejado y si eras al que hacían bullying, también se veía reflejado”. Alba Leiva en Literal: IA y soledad RTVE Play