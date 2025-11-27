¿Es la IA solución o causa del aumento de la soledad en los jóvenes? ‘Literal’ analiza el papel del algoritmo en ‘los problemas adolescentes’
- El apoyo personal y emocional ya es lo más buscado en ChatGPT
El último episodio de Literal aborda un tema delicado: el preocupante aumento de la soledad entre los jóvenes. Y la irrupción de la inteligencia artificial juega un papel muy importante. Emilio Doménech (Nanísimo), Alba Leiva (El Orden Mundial), Rodrigo Taramona (experto en tecnología) y Claudia Pradas (psicóloga), abordan este apasionante tema y sus consecuencias entre la Generación Z.
La soledad, un problema que crece entre los jóvenes
Para empezar, los analistas de Literal, ponen en relieve el que es uno de los grandes problemas de los adolescentes: se sienten solos. Al menos esto es así para 1 de cada 4 jóvenes, según varios estudios publicados. Para Rodrigo Taramona “La soledad ha pasado de ser un problema que se atribuía a la gente mayor, a ser algo de la juventud. Ahora el grupo más afectado es el de 16 a 29 años”. Pero, ¿Qué es la soledad? La psicóloga Claudia Pradas diferencia entre la soledad transitoria, como puede ser una duelo por la ruptura de una pareja, a la genérica “sentirse solo no es lo mismo que estar solo… puedes tener la sensación de que nadie te está acompañando emocionalmente”.
El debate además incide en el matiz de la soledad no deseada, que conlleva, según Pradas, a problemas de autoestima “¿el problema seré yo?”.
Perfil más afectado por la soledad no deseada
Es importante acotar los perfiles de quienes se sienten solos. Alba Leiva asegura que afecta especialmente a los jóvenes con problemas de salud física o mental, desempleados o personas que han sufrido acoso escolar y laboral “la gente que se siente en los márgenes o colectivos minoritarios, tiende a sentirse más sola”. Claudia Pradas añade que en su experiencia como psicóloga clínica se ha encontrado “más mujeres jóvenes”.
Las redes sociales… ¿son culpables?
Esta pregunta lanzada por Emilio Doménech “ha abierto un melón” interesante en el último episodio de Literal. Y frente a lo que se suele pensar, Rodrigo Taramona apunta a que existen estudios que no ven relación entre los algoritmos y el aumento de la soledad. El propio Nanísimo rompe una lanza en favor de las redes y reconoce que durante un momento de su vida fueron un refugio cuando sufrió acoso escolar “era el lugar donde podía encontrar una comunidad y sentirme menos solo”. Una idea que no comparte Alba Leiva y pone de ejemplo la aparición de Tuenti a principios de los años 2000 “el instituto se trasladaba a Tuenti. Si tenías muchos amigos eso se veía reflejado y si eras al que hacían bullying, también se veía reflejado”.
Y en este contexto, aparece la inteligencia artificial
“Éramos pocos y parió Open AI”. Así introduce Nanísimo la llegada de los chatbots, añadiendo el siguiente dato: en 2025 el uso más repetido de la IA fueron las búsquedas relacionadas con el apoyo personal y emocional, según un estudio de Harvard Business Review, frente al año anterior, en el que sobre todo se usó ChatGPT para generar ideas.
La irrupción de la IA “como terapia y compañero emocional” es una mala idea, y esto es algo en lo que coinciden los analistas de Literal. Rodrigo Taramona aclara que ocurre en un contexto en el que los sistemas de salud están colapsados “hay apenas 6 psicólogos clínicos por 100.000 habitantes”, mientras que Alba Leiva añade que las listas de espera son de meses y que “la terapia privada cuesta entre 60 y 80 euros por sesión; no es algo que esté al alcance de todo el mundo”. Este elevado coste podría tener relación con el aumento de consumo de IA como sustituto de las terapias psicológicas.
Para Claudia Pradas hay un elemento que se debe tener en cuenta, y es la capacidad de las redes de inteligencia artificial para complacer, y por eso el usuario conecta fácilmente con su ‘terapeuta artificial’ “ese clic es probablemente el reflejo de lo que necesitabas leer”: una necesidad que ya tenías interna y al verlo reflejado en un texto. Según Taramona esto no ocurre por casualidad “es complaciente, está optimizada para eso” porque lo que pretende el sistema, es que la persona que ha utilizado la IA, se quede el mayor tiempo posible.
Para concluir, Taramona no cree que si eliminamos de la ecuación la IA se acabaría la soledad “porque es una combinación de tendencias que trabajamos, políticas públicas, de una sociedad que quiere más autocomplacencia y menos fricción”, pero que habría que recuperar los encuentros presenciales y “el diseño ético de las herramientas, que estén pensadas no para optimizar el uso sino para mejorar la vida de las personas”.