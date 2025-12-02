El motivo por el que Alfonso XIII casi se lleva el Nobel de la Paz: ¿Qué era la Oficina Pro Cautivos?

"Gracias al rey de España, una girondina encuentra a su marido". Eran las palabras que se leían en el periódico francés de La Petite Gironde la mañana del 19 de junio de 1915 y que lo cambiarían todo para Alfonso XIII. En una Europa sumida en los horrores de la Primera Guerra Mundial y con miles y miles de desaparecidos, la noticia de la implicación del monarca en la búsqueda de una de esas personas en paradero desconocido se viralizó hasta llegar a oídos de todo el continente e incluso más allá.

Las cartas comenzaron a acumularse en la Secretaría Particular del rey, que optó por crear un organismo dedicado a aquellos esfuerzos: la Oficina Pro Cautivos, también conocida como la Oficina de la Guerra Europea. Su labor humanitaria, con la que ayudó a encontrar a sus seres queridos a muchas personas y salvó la vida de otras tantas, llevaría a Alfonso XIII a ser candidato al Nobel de la Paz.

¿Cómo nació la Oficina Pro Cautivos? Cuando la Gran Guerra estalló en julio de 1914, España se declaró neutral. Alfonso XIII, de madre austríaca -los hermanos de la reina María Cristina, los archiduques Federico, Esteban y Eugenio formaban parte del ejército del Imperio Austrohúngaro- y esposa británica -los hermanos de Ena también combatieron, pero con los Aliados; uno de ellos, Maurice, murió en el frente-, se hizo a un lado en la contienda. Desde aquella posición, el rey y las embajadas españolas comenzaron a mediar para dar respuesta a las cartas que llegaban desde todo el mundo tras el hallazgo de aquel soldado francés que aparecía en los periódicos. La Secretaría Particular de Alfonso XIII asumió aquella extraordinaria carga de trabajo, pero las seis personas que allí trabajaban no eran suficientes para una tarea de tal envergadura. Faltaban manos. Reclutaron a 40 hombres y mujeres más para unirse a la Oficina Pro Cautivos, en la que llegaron a trabajar un total de 46 personas.