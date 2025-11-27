La belleza de la imperfección en las ilustraciones de Beatrice Alemagna

Cuando Beatrice Alemagna (Bolonia 1973) tenía ocho años, decidió que iba a «dibujar novelas». Así lo expresó a sus padres, y así entendía ella el oficio de ilustrador desde la perspectiva de una niña lectora con una habitación llena de álbumes infantiles. Pippi Calzaslargas era su modelo a seguir: rebelde, autosuficiente, divertida y honesta. El éxito de Alemagna en su oficio (es una de las autoras más vendidas, ha publicado con Gallimard o Phaidon y ha expuesto en el MoMA) demuestra que su intuición era buena. Su obra, compuesta por más de 40 títulos, se ha traducido a 14 idiomas.

Alemagna es autodidacta. No estudió Bellas Artes, y todo lo aprendido lo experimentó desde la mesa de trabajo, echándole horas. Lleva dibujando más de veinte años, y afirma que cada álbum es como empezar de nuevo. En ocasiones trabaja en más de un libro a la vez. De media, puede tardar seis años en investigar sobre un tema, y luego emplear dos años más en dibujar la historia. «Me gusta la idea de ligereza, de que todo parezca fácil», cuenta la autora en Página Dos, «aunque luego haya mucho trabajo detrás». La ligereza no es banal, añade, y sirve para explicar cosas serias.

