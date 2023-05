Informe Semanal - Talento ilustrado

Además, 'Informe Semanal' pone el foco en el éxito que tienen nuestros ilustradores, cada vez más reconocidos fuera. Lo confirma Víctor Palau, director de la revista 'Gràffica': "En los últimos diez años, hemos pasado de ser una industria casi desconocida fuera de España a que, de repente, firmamos ilustraciones en grandes medios internacionales como el New York Times". Hace tres años, Disney llamó a Laura Pérez para que ideara los títulos de crédito de ‘Solo asesinatos en el edificio’. El encargo le llegó por casualidad, gracias a un dibujo -descarte de un libro- que había subido a las redes: "Dedico más tiempo a pensar que a la ejecución, porque lo más difícil es dar con la idea".



Una profesión al alza que vive con incertidumbre la irrupción de la Inteligencia Artificial. El ilustrador David Despau, experto en descifrar rostros y cuyos retratos protagonizan campañas y páginas de medios como The Washington Post o Le Monde, dice que "nunca pensábamos que iba a irrumpir en el mundo del arte, porque el arte es un mundo mucho más emocional que parte de lo humano". Sergio García, que ha dibujado hasta cinco ilustraciones para la portada de New Yorker y que ha versionado ‘El Guernica’ para el Museo Picasso de París, ahora trabaja en los murales de una nueva estación del metro parisino. Considera que trabajar con la Inteligencia Artificial "es algo que debemos asumir".



Nuria Bellver y Raquel Fanjul se conocieron en la facultad de Bellas Artes de Valencia. Desde entonces no han dejado de trabajar. Sus dibujos acompañan marcas como Apple, Google, Nike o Zara. Lo mismo ilustran para el New York Times que, por amor al arte, llenan de carteles la ciudad. Esa frescura fue lo que atrajo a una famosa cadena internacional de comida rápida para encargarles su cambio de imagen. Ellas han creado su nueva iconografía y nos dicen que "cuando tú sientes que confían en ti sale lo más tuyo, te dejas llevar y sale”.