Pablo Alborán y Paloma San Basilio, admiración mutua en sus nuevos trabajos

Hasta ahora se habían encontrado en el tren o en ciudades como Los Ángeles y Madrid, pero nunca lo habían hecho en un estudio de radio. Pablo Alborán y Paloma San Basilio se dan cita en Las mañanas de RNE para presentar sus últimos proyectos que tienen mucho más en común de lo que a simple vista cabría esperar. Lo obvio: lo musical; lo que se esconde detrás: las colaboraciones de lujo que acompañan cada uno de estos trabajos.

El malagueño Pablo Alborán se desnuda emocionalmente en su nuevo álbum, Km. 0, "un disco en el que hay muchos homenajes" según destaca el intérprete quien confiesa que este trabajo "viene después de un momento muy vulnerable de mi vida y que pretende ser un recordatorio de lo que realmente es importante": la salud.

El "blanco moreno", como es conocido Alborán desde su adolescencia, tiene preparada una gira de presentación de sus nuevas canciones que le llevará a visitar prácticamente toda América Latina con parada en países como Chile, Argentina y Colombia, para -a lo largo de 2026- recorrer toda España antes de poner rumbo al resto de Europa y, después, cruzar el Atlántico hacia Estados Unidos.

Las mañanas de RNE - Pablo Alborán y Paloma San Basilio, dos generaciones y una misma voz

Dos trabajos con colaboraciones estelares En este álbum, Alborán ha contado con la guitarra de Vicente Amigo en el tema "Planta 7". "Yo me dedico a esto porque escuchaba su música cuando era pequeño, llevaba toda la vida deseando este momento, toda la vida", le confiesa en su entrevista a Juan Ramón Lucas, a la vez que destaca la generosidad de Ana Belén a la hora de compartir micrófono en la grabación de "Inciso", otro de los temas de este disco. Pablo Alborán vuelve al "KM0" de su carrera: "Es agotador estar todo el rato pendiente de los números" Marta Cercadillo Y si Alborán presume de colaboradores, Paloma San Basilio hace lo propio con el espectáculo Dulcinea, dirigido por Juan Carlos Rubio, y que ha contado con Ivana Gómez (hija de la intérprete de "Juntos") como compositora de uno de los temas. Sobre las tablas vamos a encontrar a San Basilio metiéndose en la piel de una Dulcinea "que se reivindica a sí misma, que no quiere ser un sujeto pasivo de Don Quijote, ser siempre alguien que no tiene voz y que no sabe nadie quién es", destaca la cantante. Una fuerza sobre el escenario fruto de las ganas de ponerse frente al público de un teatro: "Yo tenía muchas ganas de hacer texto, llevo mucho tiempo detrás de esto, porque yo creo que en el fondo yo soy más actriz que cantante, aunque parezca una tontería".