Pablo Alborán confiesa la creencia que lo acompañó durante su infancia: "Jamás pensé que llegaría este momento"
Pablo Alborán visitó Late Xou con Marc Giró para presentar su nuevo disco KM0, un proyecto que promete ser diferente a todo lo que nos tiene acostumbrados, donde demuestra la etapa de madurez e innovación que vive el artista. El lanzamiento viene acompañado de una gira internacional que pasará por quince países distintos con más de treinta conciertos en las principales ciudades europeas y del continente americano. Y por si no fuera suficiente, el cantante nos ha sorprendido a todos con su faceta como actor, con la participación en la segunda temporada de Respira. Conocimos también alguna de sus anécdotas y creencias más personales.
El artista madrileño abrió el programa bailando en junto a su también compañera de reparto en Respira, Aitana Sánchez-Gijón, y cerró el programa con la actuación a piano de "Mis 36", una de las canciones del nuevo disco.
La sorprendente creencia de infancia de Pablo Alborán
En un punto de la entrevista, Marc Giró le preguntó al cantante acerca de su infancia, a lo que respondió que era muy tranquilo y muy bueno. Lo que él no sabía es que Marc tenía bajo la manga información de primera mano. El equipo del programa se había puesto en contacto con su madre y fue entonces cuando a Pablo Alborán le cambió la cara por completo: por el tono del presentador se podía imaginar por dónde iba la cosa y no podía creer que ese momento hubiera llegado.
Pablo Alborán se crio con su madre y su hermana y por lo que estuvo desde muy pequeño, en palabras del artista invitado, en "contacto con la vida de la mujer". Alborán relataba que una tarde de niño, al llegar a casa, se sentó en la encimera de la cocina con los pies colgando y le dijo a su madre que no se encontraba bien, que le dolía la cabeza y se sentía muy cansado, y por los síntomas que tenía, sospechaba… ¡Que tenía la regla! No te pierdas el divertido momento en RTVE Play.
