Pablo Alborán confiesa la creencia que lo acompañó durante su infancia: "Jamás pensé que llegaría este momento"

Pablo Alborán visitó Late Xou con Marc Giró para presentar su nuevo disco KM0, un proyecto que promete ser diferente a todo lo que nos tiene acostumbrados, donde demuestra la etapa de madurez e innovación que vive el artista. El lanzamiento viene acompañado de una gira internacional que pasará por quince países distintos con más de treinta conciertos en las principales ciudades europeas y del continente americano. Y por si no fuera suficiente, el cantante nos ha sorprendido a todos con su faceta como actor, con la participación en la segunda temporada de Respira. Conocimos también alguna de sus anécdotas y creencias más personales.

El artista madrileño abrió el programa bailando en junto a su también compañera de reparto en Respira, Aitana Sánchez-Gijón, y cerró el programa con la actuación a piano de "Mis 36", una de las canciones del nuevo disco.

04.46 min Pablo Alborán nos enamora intepretando su nuevo single 'Mis 36'