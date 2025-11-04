Â¿QuiÃ©nes son los semifinalistas de 'MasterChef Celebrity 10'? Descubre a los mejores aspirantes de la ediciÃ³n

Tras 10 semanas de durísimo trabajo, Miguel Torres, Juanjo Bona, Mariló Montero, Torito y José Manuel Parada son los semifinalistas de MasterChef Celebrity 10. La salida de Valeria Ros les afectó, pero esa tristeza se mezclaba con la felicidad de verse a un paso de la gran final. Ahora ya no hay tiempo para bromas, toca centrarse al 100% en cada prueba y ellos lo saben. Analizamos uno a uno sus fortalezas y debilidades.

Miguel Torres, el favorito Desde casi el primer programa, Miguel Torres ha demostrado que la cocina no le era ajena. En casa, el que cocina es él, y eso se nota. Disciplinado, tranquilo y conciliador, Miguel se ha ganado el cariño de todos sus compañeros, al mismo ritmo que conquistaba a los jueces con sus platos. Acostumbrado a la presión dentro de un vestuario de fútbol, Miguel ya solo compite contra sí mismo. Si continúa manteniendo la tranquilidad, el orden y la concentración, es uno de los principales candidatos a llevarse la chaquetilla de duelista y quién sabe si el premio final.

Juanjo Bona, a cerrar el círculo Pasó, sin suerte, por MasterChef Junior, donde se quedó a un paso de entrar. Ahora, en MasterChef Celebrity 10 ha demostrado que ama la cocina y que es una pieza fundamental en su vida. Artista como pocos, sabe que el esfuerzo es innegociable para alcanzar el éxito. Conquista cada cocinado como si de un escenario se tratara. Solo le queda cerrar el círculo y colarse en la gran final, con el objetivo de seguir cumpliendo sueños. A pesar de tener una madurez impropia de su edad, también es consciente de que su juventud puede ser un arma de doble filo.

Torito, show y cocina Si algo ha demostrado Torito en MasterChef Celebrity 10 es que la diversión y la entrega plena son muy compatibles. Sus locuras nos han dejado grandes momentos de humor, pero Quique siempre sabe cuando calmar a Torito y ponerle en el foco de la cocina. Si quiere llegar a la final, sabe que tiene que encontrar ese equilibrio que le mantenga centrado en la cocina, más allá de sus péndulos. Agradecido como pocos, Torito es consciente de que aprovechar MasterChef Celebrity era una gran oportunidad para él. Y lo está haciendo.

Mariló, crecimiento exponencial De hacer una sopa sin agua, a formar parte de los semifinalistas de MasterChef Celebrity 10. Seria por momentos y comprometida con el trabajo dentro de las cocinas, Mariló ha protagonizado el crecimiento más evidente de cualquier celebrity de esta edición. Y por si no fuera suficiente, ha sido capaz también de sacar su lado más divertido y convertirse en Torito por momentos. Se hace respetar y esa es una carta que ha jugado en el programa. Siempre sabe detener la broma a tiempo. ¿Llegará a la final?